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WTA
14 июня 2026, 16:09 | Обновлено 14 июня 2026, 16:15
769
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Финал WTA 250 в Хертогенбосе не состоялся. 484-я ракетка выиграла трофей

Робин Монтгомери стала чемпионкой в Нидерландах, Барбора Крейчикова снялась

14 июня 2026, 16:09 | Обновлено 14 июня 2026, 16:15
769
2 Comments
Финал WTA 250 в Хертогенбосе не состоялся. 484-я ракетка выиграла трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Монтгомери
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Американская теннисистка Робин Монтгомери (WTA 484) стала чемпионкой травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

14 июня американка должна была встретиться с Барборой Крейчиковой (Чехия, WTA 45) в финальном поединке. Однако встреча не состоялась – чешка отказалась от поединка из-за проблем с верхними дыхательными путями.

«Мне жаль сообщать, что я вынуждена сняться с сегодняшнего финала Libéma Open из-за болезни. Я чувствовала себя плохо, и после консультации с медицинской командой стало ясно, что сегодня я не в состоянии соревноваться. Я очень ждала возможности сыграть в финале и побороться за титул, но сегодня это невозможно.

Хочу поблагодарить организаторов турнира, волонтеров, спонсоров и невероятных болельщиковв Хертогенбоше за их поддержку на протяжении всей недели. Мне понравилось моё время на Libéma Open, и я благодарна за тёплый прием. Также хочу поздравить Робин с отличной неделей здесь и пожелать ей всего наилучшего в оставшейся части сезона.

Мне очень жаль завершать турнир таким образом, но я сосредоточусь на том, чтобы восстановиться как можно быстрее, и с нетерпением жду возвращения к соревнованиям», – заявила Барбора.

Монтгомери стартовала с квалификации и на пути к трофею переиграла Юань Юэ, Джоан Гарленд, Дарью Касаткину, Грет Миннен, Дарью Снигур и Айлу Томлянович.

Робин завоевала первый трофей на уровне Тура. Монтгомери стала второй самой низкорейтинговой теннисисткой, которой удалось взять титул на турнирах WTA. Рекорд принадлежит украинке Элине Свитолиной, которая в статусе 508-й ракетка стала чемпионкой WTA 500 в Страсбурге в 2023 после возвращения из дикрета.

С понедельника Монтгомери поднимется в топ-240 мирового рейтинга WTA.

WTA 250 Хертогенбос. Трава. Финал

Робин Монтгомери (США) [Q] – Барбора Крейчиковва (Чехия) [8] – WO., Монтгомери

ФОТО. Монтгомери получила трофей WTA 250 в Хертогенбосе

Заявление Барборы Крейчиковой

Самые низкорейтинговые теннисистки, которые выиграли трофей на уровне Тура

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Шкода. Хотілося побачити, як би спортсменка високого рівня грала проти тієї, хто крім потужної подачі ніякими іншими компонентами гри суперниць на шляху до фіналу не переважала. Не знаю, що захворювання у Барбори.Зараз менше пишуть про поширення Європою ковіду, бо наче всі вже звикли до нього і смертність від хвороби тепер мізерна. Але перебіг захворювання у багатьох людей не такий вже й легкий та інколи тривалий з негативними проявами навіть після виздоровлення.  Раніше в теплу пору інфекцій верхніх дихальних шляхів майже не було, а ця зараза на пори року не зважає. 
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Тут могла бути Снігур.
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