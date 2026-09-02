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US Open
02 сентября 2026, 01:07 | Обновлено 02 сентября 2026, 01:18
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0

Отыграла сет и два брейка. Определена соперница Стародубцевой в R2 US Open

Мария Саккари в трех сетах вырвала победу у Робин Монтгомери в 1-м раунде мейджора

02 сентября 2026, 01:07 | Обновлено 02 сентября 2026, 01:18
161
0
Отыграла сет и два брейка. Определена соперница Стародубцевой в R2 US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) узнала соперницу в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде US Open украинка сыграет против представительницы Греции Марии Саккари (WTA 35), которая на старте мейджора в трех сетах с камбеком переиграла Робин Монтгомери (США, WTA 187) за 2 часа и 14 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Мария Саккари (Греция) [32] – Робин Монтгомери (США) [Q] – 2:6, 7:5, 6:2

Во второй партии Саккари уступала 0:4 с двумя брейками, но смогла вернуться в игру и оформить суперкамбек.

Мария в 12-й раз выступает на US Open. Ее лучшим результатом является стадия 1/2 финала в 2021 году.

Ранее Стародубцева и Саккари ни разу не играли друг с другом. Юлия стартовала на кортах Нью-Йорка с разгромной победы над Эллой Зайдель.

Видеообзор матча

Победные эмоции Марии Саккари

Фото с матча

Инфографика

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Мария Саккари US Open 2026 Юлия Стародубцева Робин Монтгомери
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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