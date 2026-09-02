Отыграла сет и два брейка. Определена соперница Стародубцевой в R2 US Open
Мария Саккари в трех сетах вырвала победу у Робин Монтгомери в 1-м раунде мейджора
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) узнала соперницу в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026.
Во втором раунде US Open украинка сыграет против представительницы Греции Марии Саккари (WTA 35), которая на старте мейджора в трех сетах с камбеком переиграла Робин Монтгомери (США, WTA 187) за 2 часа и 14 минут.
US Open 2026. 1/64 финала
Мария Саккари (Греция) [32] – Робин Монтгомери (США) [Q] – 2:6, 7:5, 6:2
Во второй партии Саккари уступала 0:4 с двумя брейками, но смогла вернуться в игру и оформить суперкамбек.
Мария в 12-й раз выступает на US Open. Ее лучшим результатом является стадия 1/2 финала в 2021 году.
Ранее Стародубцева и Саккари ни разу не играли друг с другом. Юлия стартовала на кортах Нью-Йорка с разгромной победы над Эллой Зайдель.
Видеообзор матча
Победные эмоции Марии Саккари
SAKKATTACK 🇬🇷— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026
Maria Sakkari completes a monumental comeback against Montgomery after being down 6-2, 4-0! pic.twitter.com/KJEGAaxiKs
Фото с матча
Инфографика
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