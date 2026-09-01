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  4. Стародубцева стартовала на US Open 2026 с разгромной победы
US Open
01 сентября 2026, 23:09 | Обновлено 02 сентября 2026, 00:00
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Стародубцева стартовала на US Open 2026 с разгромной победы

В первом раунде мейджора в Нью-Йорке Юлия в двух сетах одолела Эллу Зайдель

01 сентября 2026, 23:09 | Обновлено 02 сентября 2026, 00:00
1512
8 Comments
Стародубцева стартовала на US Open 2026 с разгромной победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) уверенно выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA 123) за 1 час и 20 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Элла Зайдель (Германия) – 6:2, 6:2

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2024 году Юлия одолела Эллу на 100-тысячнике в Португалии.

Стародубцева в третий раз в карьере выступает на US Open и впервые вышла во второй круг.

Следующей соперницей Юлии будет победительница поединка Мария Саккари (Греция, WTA 35) – Робин Монтгомери (США, WTA 187).

Стародубцева стала третьей представительницей Украины после Марты Костюк и Элины Свитолиной, которой удалось выйти в 1/32 финала USO-2026.

Статистика матча

Сетка US Open 2026

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Юлия Стародубцева Элла Зайдель US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Може в Юлі додаткова мотивація) В інтерв'ю казала, що її хлопець обіцяв зробити пропозицію, якщо вона увійде в топ-50. Зараз в лайві сорок шоста (підперла Ангеліну). Тож бажаю подальшого закріплення вище), і нехай щастить і в турі, і в особистому!
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+5
Перемога в тренувальному режимі. Але надалі не розслаблятися і подачу підтягнути.
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+4
Молодець,особливо не напружившись!Хай щастить й надалі!
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+3
Вітаю. 
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+2
Вітаю! Сьогодні Юля Молодець! Успіхів і надалі!
Ответить
+2
Молодець Юля, впевнена перемога. Продовжуй так і далі, прикриєш рота хейтерам заодно і перекажеш вітання жіночій збірній на фінальну частину КБДК-2026 .
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+2
Молодчина, Юля!!!
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+1
Хуйасє, "австралійка" вже знає? 
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