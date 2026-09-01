Стародубцева стартовала на US Open 2026 с разгромной победы

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) уверенно выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA 123) за 1 час и 20 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Элла Зайдель (Германия) – 6:2, 6:2

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2024 году Юлия одолела Эллу на 100-тысячнике в Португалии.

Стародубцева в третий раз в карьере выступает на US Open и впервые вышла во второй круг.

Следующей соперницей Юлии будет победительница поединка Мария Саккари (Греция, WTA 35) – Робин Монтгомери (США, WTA 187).

Стародубцева стала третьей представительницей Украины после Марты Костюк и Элины Свитолиной, которой удалось выйти в 1/32 финала USO-2026.

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