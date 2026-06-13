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Чемпионат мира
13 июня 2026, 20:00 |
618
0

Чемпионат мира 2026. Расписание, прогнозы, трансляции третьего игрового дня

13 июня и в ночь на 14 число на мундиале будет сыграно четыре поединка

13 июня 2026, 20:00 |
618
0
Чемпионат мира 2026. Расписание, прогнозы, трансляции третьего игрового дня
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 13 июня и в ночь на 14 число на чемпионате мира 2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, будет сыграно четыре матча.

В 22:00 по Киеву сборные Катара и Швейцарии на Ливайс Стэдиум в Калифорнии завершат первый тур группы B. В пятницу вечером Канада и Босния и Герцеговина, которые также выступают в квартете B, расписали ничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В воскресенье ночью пройдут игры первого тура в группе С: Бразилия и Марокко начнут очное противостояние в 01:00 на Мидоулендс-арена в Нью-Джерси, а в 04:00 стартуют команды Гаити и Шотландии (Джиллетт Стэдиум, Фоксборо).

Третий игровой день ЧМ-2026 завершат сборные Турции и Австралии. Турки и австралийцы сойдутся в матче первого тура группы D на Би-Си Плэйс в Ванкувере (07:00). Турция и Австралия играют вместе с командами США и Парагвая в группе В – утром в субботу американцы разгромили соперников со счетом 4:1.

Sport.ua проведет текстовые, видеотрансляции матчей. Следите за сайтом Sport.ua, чтобы первым получать самые важные новости с ЧМ-2026!

Видеотрансляции всех матчей чемпионата мира 2026 в Украине будут доступны на сервисе MEGOGO.

Катар – Швейцария (13.06. 22:00)

  • Стадион: Ливайс Стэдиум, Санта-Клара
  • Главный арбитр: Саид Мартинес, Гондурас
  • Главные тренера: Хулен Лопетеги (Катар) и Мурат Якин (Швейцария)

Календарь матчей в группе B ЧМ-2026:

  • 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1 (1-й тур)
  • 13.06. 22:00. Катар – Швейцария (1-й тур) [смотреть онлайн, текстовая, анонс]
  • 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина (2-й тур)
  • 19.06. 01:00. Канада – Катар (2-й тур)
  • 24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)
  • 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур)

Бразилия – Марокко (14.06. 01:00)

  • Стадион: Мидоулендс-арена, Ист-Ратерфорд
  • Главный арбитр: Славко Винчич, Словения
  • Главные тренера: Карло Анчелотти (Бразилия) и Мохамед Уахби (Марокко)

Гаити – Шотландия (14.06. 04:00)

  • Стадион: Джиллетт Стэдиум, Фоксборо
  • Главный арбитр: Мустафа Горбаль, Алжир
  • Главные тренера: Себастьян Минье (Гаити) и Стив Кларк (Шотландия)

Календарь матчей в группе С ЧМ-2026:

  • 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко (1-й тур) [смотреть онлайн, текстовая, анонс]
  • 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия (1-й тур) [смотреть онлайн, анонс]
  • 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко (2-й тур)
  • 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити (2-й тур)
  • 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия (3-й тур)
  • 25.06. 01:00. Марокко – Гаити (3-й тур)

Австралия – Турция (14.06. 07:00)

  • Стадион: Би-Си Плэйс, Ванкувер
  • Главный арбитр: Хесус Валенсуэла, Венесуэла
  • Главные тренера: Тони Попович (Австралия) и Винченцо Монтелла (Турция)

Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:

  • 13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1 (1-й тур)
  • 14.06. 07:00. Австралия – Турция (1-й тур) [смотреть онлайн, анонс]
  • 19.06. 22:00. США – Австралия (2-й тур)
  • 20.06. 06:00. Турция – Парагвай (2-й тур)
  • 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия (3-й тур)
  • 26.06. 05:00. Турция – США (3-й тур)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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