14 июня состоится матч сборных Гаити и Шотландии в первом туре группы C чемпионата мира 2026.

Команды встретятся на арене «Джиллетт Стэдиум» в американском Фоксборо. Начало матча – в 04:00 по киевскому времени.

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Главный тренер сборной Шотландии – Стив Кларк, а команду Гаити возглавляет французский специалист Себастьян Минье.

Ранее сборные никогда не встречались между собой. Шотландия примет участие в своем девятом чемпионате мира, тогда как Гаити сыграет на ЧМ во второй раз.

Также в группе C за выход в плей-офф будут бороться сборные Бразилии и Марокко.

Календарь матчей группы C ЧМ-2026:

14.06. 01:00. Бразилия – Марокко (1-й тур)

14.06. 04:00. Гаити – Шотландия (1-й тур)

20.06. 01:00. Шотландия – Марокко (2-й тур)

20.06. 03:30. Бразилия – Гаити (2-й тур)

25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия (3-й тур)

25.06. 01:00. Марокко – Гаити (3-й тур)

Гаити – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа С (ЧМ-2026)