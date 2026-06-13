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Чемпионат мира
Гаити
14.06.2026 04:00 - : -
Шотландия
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Чемпионат мира
13 июня 2026, 06:50 | Обновлено 13 июня 2026, 07:17
36
0

Гаити – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы С ЧМ-2026 14 июня в 04:00

13 июня 2026, 06:50 | Обновлено 13 июня 2026, 07:17
36
0
Гаити – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 июня состоится матч сборных Гаити и Шотландии в первом туре группы C чемпионата мира 2026.

Команды встретятся на арене «Джиллетт Стэдиум» в американском Фоксборо. Начало матча – в 04:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Шотландии – Стив Кларк, а команду Гаити возглавляет французский специалист Себастьян Минье.

Ранее сборные никогда не встречались между собой. Шотландия примет участие в своем девятом чемпионате мира, тогда как Гаити сыграет на ЧМ во второй раз.

Также в группе C за выход в плей-офф будут бороться сборные Бразилии и Марокко.

Календарь матчей группы C ЧМ-2026:

  • 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко (1-й тур)
  • 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия (1-й тур)
  • 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко (2-й тур)
  • 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити (2-й тур)
  • 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия (3-й тур)
  • 25.06. 01:00. Марокко – Гаити (3-й тур)

Гаити – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Гаити – Шотландия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Группа С (ЧМ-2026)

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бразилия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко 0
2 Гаити 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия 0
3 Марокко 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко 0
4 Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия 0
Полная таблица
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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