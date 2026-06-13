Гаити – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы С ЧМ-2026 14 июня в 04:00
14 июня состоится матч сборных Гаити и Шотландии в первом туре группы C чемпионата мира 2026.
Команды встретятся на арене «Джиллетт Стэдиум» в американском Фоксборо. Начало матча – в 04:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер сборной Шотландии – Стив Кларк, а команду Гаити возглавляет французский специалист Себастьян Минье.
Ранее сборные никогда не встречались между собой. Шотландия примет участие в своем девятом чемпионате мира, тогда как Гаити сыграет на ЧМ во второй раз.
Также в группе C за выход в плей-офф будут бороться сборные Бразилии и Марокко.
Календарь матчей группы C ЧМ-2026:
- 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко (1-й тур)
- 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия (1-й тур)
- 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко (2-й тур)
- 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити (2-й тур)
- 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия (3-й тур)
- 25.06. 01:00. Марокко – Гаити (3-й тур)
Гаити – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа С (ЧМ-2026)
|Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко
|0
|2
|Гаити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко
|0
|4
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия
|0
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