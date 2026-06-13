Катар – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы B ЧМ-2026 13 июня в 22:00
13 июня состоится матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Катара и Швейцарии.
Встреча начнется в 22:00 по Киеву на Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с катарцами и швейцарцами в квартете B на мундиале играют команды Канады и Боснии и Герцеговины.
Наставник Катара – Хулен Лопетеги. Сборную Швейцарии тренирует Мурат Якин.
Катар и Швейцари играли друг с другом только один раз в 2018 году. Тогда в товарищеском матче Катар одержал минимальную победу со счетом 1:0.
Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:
- 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1 (1-й тур)
- 13.06. 22:00. Катар – Швейцария (1-й тур)
- 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина (2-й тур)
- 19.06. 01:00. Канада – Катар (2-й тур)
- 24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)
- 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур
Катар – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа B (ЧМ-2026)
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Канада
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|19.06.26 01:00 Канада - Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
|2
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
|3
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 22:00 Катар - Швейцария
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 22:00 Катар - Швейцария
|0
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