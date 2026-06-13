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Чемпионат мира
Катар
13.06.2026 22:00 - : -
Швейцария
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Чемпионат мира
13 июня 2026, 05:29 |
17
0

Катар – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы B ЧМ-2026 13 июня в 22:00

13 июня 2026, 05:29 |
17
0
Катар – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хулен Лопетеги и Мурат Якин
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13 июня состоится матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Катара и Швейцарии.

Встреча начнется в 22:00 по Киеву на Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с катарцами и швейцарцами в квартете B на мундиале играют команды Канады и Боснии и Герцеговины.

Наставник Катара – Хулен Лопетеги. Сборную Швейцарии тренирует Мурат Якин.

Катар и Швейцари играли друг с другом только один раз в 2018 году. Тогда в товарищеском матче Катар одержал минимальную победу со счетом 1:0.

Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:

  • 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1 (1-й тур)
  • 13.06. 22:00. Катар – Швейцария (1-й тур)
  • 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина (2-й тур)
  • 19.06. 01:00. Канада – Катар (2-й тур)
  • 24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)
  • 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур

Катар – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Катар – Швейцария
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Трансляция матча В эфире

Группа B (ЧМ-2026)

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Канада 1 0 1 0 1 - 1 19.06.26 01:00 Канада - Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
2 Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
3 Катар 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0
4 Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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