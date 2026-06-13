13 июня состоится матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Катара и Швейцарии.

Встреча начнется в 22:00 по Киеву на Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с катарцами и швейцарцами в квартете B на мундиале играют команды Канады и Боснии и Герцеговины.

Наставник Катара – Хулен Лопетеги. Сборную Швейцарии тренирует Мурат Якин.

Катар и Швейцари играли друг с другом только один раз в 2018 году. Тогда в товарищеском матче Катар одержал минимальную победу со счетом 1:0.

Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:

12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1 (1-й тур)

13.06. 22:00. Катар – Швейцария (1-й тур)

18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина (2-й тур)

19.06. 01:00. Канада – Катар (2-й тур)

24.06. 22:00. Швейцария – Канада (3-й тур)

24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар (3-й тур

Катар – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа B (ЧМ-2026)