14 июня состоится матч первого тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Турции.

Встреча начнется в 07:00 по Киеву на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада.

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Вместе с австралийцами и тцрками в квартете D на мундиале играют команды США и Парагвая.

Наставник Австралии – Тони Попович. Сборную Турции тренирует Винченцо Монтелла.

Австралия и Турция играли друг с другом дважды. В 2004 году дважды победу в товарищеских матчах одержали турки.

Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:

13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1 (1-й тур)

– Парагвай – 4:1 (1-й тур) 14.06. 07:00. Австралия – Турция (1-й тур)

19.06. 22:00. США – Австралия (2-й тур)

20.06. 06:00. Турция – Парагвай (2-й тур)

26.06. 05:00. Парагвай – Австралия (3-й тур)

26.06. 05:00. Турция – США (3-й тур)

Австралия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа D (ЧМ-2026)