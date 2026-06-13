Австралия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы D ЧМ-2026 14 июня в 07:00
14 июня состоится матч первого тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Турции.
Встреча начнется в 07:00 по Киеву на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с австралийцами и тцрками в квартете D на мундиале играют команды США и Парагвая.
Наставник Австралии – Тони Попович. Сборную Турции тренирует Винченцо Монтелла.
Австралия и Турция играли друг с другом дважды. В 2004 году дважды победу в товарищеских матчах одержали турки.
Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:
- 13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1 (1-й тур)
- 14.06. 07:00. Австралия – Турция (1-й тур)
- 19.06. 22:00. США – Австралия (2-й тур)
- 20.06. 06:00. Турция – Парагвай (2-й тур)
- 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия (3-й тур)
- 26.06. 05:00. Турция – США (3-й тур)
Австралия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа D (ЧМ-2026)
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|США
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|19.06.26 22:00 США - Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай
|3
|2
|Австралия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 07:00 Австралия - Турция
|0
|3
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 07:00 Австралия - Турция
|0
|4
|Парагвай
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|20.06.26 06:00 Турция - Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай
|0
|
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