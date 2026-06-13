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Чемпионат мира
Австралия
14.06.2026 07:00 - : -
Турция
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Чемпионат мира
13 июня 2026, 21:33 |
306
0

Австралия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы D ЧМ-2026 14 июня в 07:00

13 июня 2026, 21:33 |
306
0
Австралия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тони Попович и Винченцо Монтелла
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14 июня состоится матч первого тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Турции.

Встреча начнется в 07:00 по Киеву на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с австралийцами и тцрками в квартете D на мундиале играют команды США и Парагвая.

Наставник Австралии – Тони Попович. Сборную Турции тренирует Винченцо Монтелла.

Австралия и Турция играли друг с другом дважды. В 2004 году дважды победу в товарищеских матчах одержали турки.

Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:

  • 13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1 (1-й тур)
  • 14.06. 07:00. Австралия – Турция (1-й тур)
  • 19.06. 22:00. США – Австралия (2-й тур)
  • 20.06. 06:00. Турция – Парагвай (2-й тур)
  • 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия (3-й тур)
  • 26.06. 05:00. Турция – США (3-й тур)

Австралия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Австралия – Турция
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Трансляция матча В эфире

Группа D (ЧМ-2026)

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 США 1 1 0 0 4 - 1 19.06.26 22:00 США - Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай 3
2 Австралия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0
3 Турция 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0
4 Парагвай 1 0 0 1 1 - 4 20.06.26 06:00 Турция - Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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