В ночь на 14 июня сборные Бразилии и Марокко встретятся в матче первого тура группы C чемпионата мира 2026.

Местом проведения встречи станет арена «Мидоулендс Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде. Начало поединка – в 01:00 по киевскому времени.

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Помимо сборных Бразилии и Марокко в группе C выступают Шотландия и Гаити. Их очное противостояние состоится в этот же день в 04:00.

Главный тренер сборной Бразилии – итальянский специалист Карло Анчелотти. Сборную Марокко возглавляет местный наставник Мохамед Уахби.

До этого бразильцы и марокканцы провели три очных матча, один из которых состоялся на ЧМ-1998.

Поединок на мундиале завершился победой Бразилии со счетом 3:0, а в товарищеских встречах команды обменялись победами: 2:0 в пользу Бразилии в 1997 году и 2:1 в пользу Марокко в 2023-м.

Календарь матчей группы C ЧМ-2026:

14.06. 01:00. Бразилия – Марокко (1-й тур)

14.06. 04:00. Гаити – Шотландия (1-й тур)

20.06. 01:00. Шотландия – Марокко (2-й тур)

20.06. 03:30. Бразилия – Гаити (2-й тур)

25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия (3-й тур)

25.06. 01:00. Марокко – Гаити (3-й тур)

Бразилия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа С (ЧМ-2026)