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Бразилия
14.06.2026 01:00 - : -
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Чемпионат мира
13 июня 2026, 06:35 | Обновлено 13 июня 2026, 07:01
56
0

Бразилия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы С ЧМ-2026 14 июня в 01:00

13 июня 2026, 06:35 | Обновлено 13 июня 2026, 07:01
56
0
Бразилия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 14 июня сборные Бразилии и Марокко встретятся в матче первого тура группы C чемпионата мира 2026.

Местом проведения встречи станет арена «Мидоулендс Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде. Начало поединка – в 01:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо сборных Бразилии и Марокко в группе C выступают Шотландия и Гаити. Их очное противостояние состоится в этот же день в 04:00.

Главный тренер сборной Бразилии – итальянский специалист Карло Анчелотти. Сборную Марокко возглавляет местный наставник Мохамед Уахби.

До этого бразильцы и марокканцы провели три очных матча, один из которых состоялся на ЧМ-1998.

Поединок на мундиале завершился победой Бразилии со счетом 3:0, а в товарищеских встречах команды обменялись победами: 2:0 в пользу Бразилии в 1997 году и 2:1 в пользу Марокко в 2023-м.

Календарь матчей группы C ЧМ-2026:

  • 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко (1-й тур)
  • 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия (1-й тур)
  • 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко (2-й тур)
  • 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити (2-й тур)
  • 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия (3-й тур)
  • 25.06. 01:00. Марокко – Гаити (3-й тур)

Бразилия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бразилия – Марокко
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Трансляция матча В эфире

Группа С (ЧМ-2026)

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бразилия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко 0
2 Гаити 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия 0
3 Марокко 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко 0
4 Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия 0
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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