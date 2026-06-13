Бразилия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы С ЧМ-2026 14 июня в 01:00
В ночь на 14 июня сборные Бразилии и Марокко встретятся в матче первого тура группы C чемпионата мира 2026.
Местом проведения встречи станет арена «Мидоулендс Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде. Начало поединка – в 01:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Помимо сборных Бразилии и Марокко в группе C выступают Шотландия и Гаити. Их очное противостояние состоится в этот же день в 04:00.
Главный тренер сборной Бразилии – итальянский специалист Карло Анчелотти. Сборную Марокко возглавляет местный наставник Мохамед Уахби.
До этого бразильцы и марокканцы провели три очных матча, один из которых состоялся на ЧМ-1998.
Поединок на мундиале завершился победой Бразилии со счетом 3:0, а в товарищеских встречах команды обменялись победами: 2:0 в пользу Бразилии в 1997 году и 2:1 в пользу Марокко в 2023-м.
Календарь матчей группы C ЧМ-2026:
- 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко (1-й тур)
- 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия (1-й тур)
- 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко (2-й тур)
- 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити (2-й тур)
- 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия (3-й тур)
- 25.06. 01:00. Марокко – Гаити (3-й тур)
Бразилия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа С (ЧМ-2026)
|Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко
|0
|2
|Гаити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко
|0
|4
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия
|0
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист хотел расторгнуть контракт с каталонцами, но те намерены заработать на трансфере
Киевляне ведут активный поиск легионера на позицию центрального защитника