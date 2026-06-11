Караваев перешел в Шахтер, Моуриньо покинул Бенфику, спарринги перед ЧМ
Главные новости за 10 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 10 июня.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о возвращении Караваева, игравшего за Динамо
Опытный защитник вернулся в команду горняков
2. ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика попрощалась с Моуриньо. Португалец возглавит Реал
Жозе вновь стане главным тренером галактикос
3A. Португалия в спарринге вырвала победу у Нигерии. Роналду сыграл 65 минут
У португальцев голы забили Педру Нету и Франсишку Консейсау
3B. Тотальный перевес. Англия разгромила Коста-Рику в репетиции перед ЧМ
Голы у победителей забили Деклан Райс, Энтони Гордон и Олли Уоткинс
4. Определена финальная пара плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу
Малага по сумме двух матчей взяла верх над Лас-Пальмасом
5. Итоговые таблицы. Женская сборная не набрала ни очка, но может выйти на ЧМ
Сине-желтая команда сыграет в плей-офф за путевки на чемпионат мира 2027
6. Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Мундиаль впервые пройдет в трех странах: в США, Канаде и Мексике
7. Матч Снигур в Хертогенбосе будет доигран 11 июня. Дарье нужен камбек
Дарья уступает Удварди в решающем сете 2:4, встречу прервали из-за дождя
8. Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Сине-желтые начали международный турнир по волейболу с поражения
9A. Бриллиантовая лига. Конкуренты Дюплантиса определили победителя в Осло
Победу одержал Кертис Маршалл из Австралии с результатом 5,82 м
9B. Топ-результат за два года. Фельфнер выиграл этап Континентального тура
Украинский метатель копья опередил чемпиона мира
10. Роналду – с титулом, а Мбаппе – без рекорда. Авантюрные прогнозы на ЧМ
Маловероятно, но разве невозможно?
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