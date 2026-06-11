Караваев перешел в Шахтер, Моуриньо покинул Бенфику, спарринги перед ЧМ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 10 июня.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о возвращении Караваева, игравшего за Динамо

Опытный защитник вернулся в команду горняков

2. ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика попрощалась с Моуриньо. Португалец возглавит Реал

Жозе вновь стане главным тренером галактикос

3A. Португалия в спарринге вырвала победу у Нигерии. Роналду сыграл 65 минут

У португальцев голы забили Педру Нету и Франсишку Консейсау

3B. Тотальный перевес. Англия разгромила Коста-Рику в репетиции перед ЧМ

Голы у победителей забили Деклан Райс, Энтони Гордон и Олли Уоткинс

4. Определена финальная пара плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу

Малага по сумме двух матчей взяла верх над Лас-Пальмасом

5. Итоговые таблицы. Женская сборная не набрала ни очка, но может выйти на ЧМ

Сине-желтая команда сыграет в плей-офф за путевки на чемпионат мира 2027

6. Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей

Мундиаль впервые пройдет в трех странах: в США, Канаде и Мексике

7. Матч Снигур в Хертогенбосе будет доигран 11 июня. Дарье нужен камбек

Дарья уступает Удварди в решающем сете 2:4, встречу прервали из-за дождя

8. Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии

Сине-желтые начали международный турнир по волейболу с поражения

9A. Бриллиантовая лига. Конкуренты Дюплантиса определили победителя в Осло

Победу одержал Кертис Маршалл из Австралии с результатом 5,82 м

9B. Топ-результат за два года. Фельфнер выиграл этап Континентального тура

Украинский метатель копья опередил чемпиона мира

10. Роналду – с титулом, а Мбаппе – без рекорда. Авантюрные прогнозы на ЧМ

Маловероятно, но разве невозможно?