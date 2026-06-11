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11 июня 2026, 06:00 |
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Караваев перешел в Шахтер, Моуриньо покинул Бенфику, спарринги перед ЧМ

Главные новости за 10 июня на Sport.ua

11 июня 2026, 06:00 |
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0
Караваев перешел в Шахтер, Моуриньо покинул Бенфику, спарринги перед ЧМ
ФК Шахтер. Александр Караваев
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 10 июня.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о возвращении Караваева, игравшего за Динамо
Опытный защитник вернулся в команду горняков

2. ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика попрощалась с Моуриньо. Португалец возглавит Реал
Жозе вновь стане главным тренером галактикос

3A. Португалия в спарринге вырвала победу у Нигерии. Роналду сыграл 65 минут
У португальцев голы забили Педру Нету и Франсишку Консейсау

3B. Тотальный перевес. Англия разгромила Коста-Рику в репетиции перед ЧМ
Голы у победителей забили Деклан Райс, Энтони Гордон и Олли Уоткинс

4. Определена финальная пара плей-офф за последнюю путевку в Ла Лигу
Малага по сумме двух матчей взяла верх над Лас-Пальмасом

5. Итоговые таблицы. Женская сборная не набрала ни очка, но может выйти на ЧМ
Сине-желтая команда сыграет в плей-офф за путевки на чемпионат мира 2027

6. Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Мундиаль впервые пройдет в трех странах: в США, Канаде и Мексике

7. Матч Снигур в Хертогенбосе будет доигран 11 июня. Дарье нужен камбек
Дарья уступает Удварди в решающем сете 2:4, встречу прервали из-за дождя

8. Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Сине-желтые начали международный турнир по волейболу с поражения

9A. Бриллиантовая лига. Конкуренты Дюплантиса определили победителя в Осло
Победу одержал Кертис Маршалл из Австралии с результатом 5,82 м

9B. Топ-результат за два года. Фельфнер выиграл этап Континентального тура
Украинский метатель копья опередил чемпиона мира

10. Роналду – с титулом, а Мбаппе – без рекорда. Авантюрные прогнозы на ЧМ
Маловероятно, но разве невозможно?

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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