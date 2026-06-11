Тотальный перевес. Англия разгромила Коста-Рику в репетиции перед ЧМ-2026
Голы у победителей забили Деклан Райс, Энтони Гордон и Олли Уоткинс
Сборная Англии разгромила команду Коста-Рики (3:0) в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2026.
Поединок состоялся в Орландо (штат Флорида, США) на стадионе Inter&Co Stadium.
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Начало товарищеского матча было отложено на один час из-за сильного ливня и грозы.
Англичане полностью доминировали на поле и открыли счет уже на 9-й минуте. Энтони Гордон ассистировал Деклану Райсу, который вывел свою команду вперед.
Во втором тайме преимущество подопечных Томаса Тухеля только росло. На 68-й минуте Энтони Гордон реализовал пенальти и удвоил преимущество сборной Англии.
Точку в матче поставил Олли Уоткинс. Форвард вышел на замену на 71-й минуте, а на 87-й отметился забитым мячом и установил окончательный счет (3:0).
По статистике Англия имела невероятное преимущество: 81% владения мячом, 28 ударов против одного у соперника и xG = 4.78 против 0.03.
Сборная Англии выступит на ЧМ-2026 в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы. А сборная Коста-Рики на мундиаль не попала.
Товарищеский матч. 10 июня 2026
Орландо (штат Флорида, США), Inter&Co Stadium
Англия – Коста-Рика – 3:0
Голы: Деклан Райс, 9, Энтони Гордон, 68 (пен), Олли Уоткинс, 87
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