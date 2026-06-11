Англия – Коста-Рика – 3:0. Разгром перед ЧС-2026. Видео голов и обзор

Сборная Англии разгромила команду Коста-Рики (3:0) в товарищеском матче перед стартом ЧМ-2026.

Поединок состоялся в Орландо (штат Флорида, США) на стадионе Inter&Co Stadium.

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Начало товарищеского матча было отложено на один час из-за сильного ливня и грозы.

Англия имела огромный перевес. Голы у победителей забили Деклан Райс, Энтони Гордон и Олли Уоткинс.

Товарищеский матч. 10 июня 2026

Орландо (штат Флорида, США), Inter&Co Stadium

Англия – Коста-Рика – 3:0

Голы: Деклан Райс, 9, Энтони Гордон, 68 (пен), Олли Уоткинс, 87

Видео голов и обзор матча