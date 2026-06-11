Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия – Коста-Рика – 3:0. Разгром перед ЧС-2026. Видео голов и обзор
Международные товарищеские матчи
Англия
11.06.2026 00:00 – FT 3 : 0
Коста-Рика
Начало матча сдвинуто с 23:00 на 60 минут из-за сильного ливня и грозы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
11 июня 2026, 02:59 | Обновлено 11 июня 2026, 03:00
20
0

Англия – Коста-Рика – 3:0. Разгром перед ЧС-2026. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Орландо

11 июня 2026, 02:59 | Обновлено 11 июня 2026, 03:00
20
0
Англия – Коста-Рика – 3:0. Разгром перед ЧС-2026. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Англии разгромила команду Коста-Рики (3:0) в товарищеском матче перед стартом ЧМ-2026.

Поединок состоялся в Орландо (штат Флорида, США) на стадионе Inter&Co Stadium.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча было отложено на один час из-за сильного ливня и грозы.

Англия имела огромный перевес. Голы у победителей забили Деклан Райс, Энтони Гордон и Олли Уоткинс.

Товарищеский матч. 10 июня 2026

Орландо (штат Флорида, США), Inter&Co Stadium

Англия – Коста-Рика – 3:0

Голы: Деклан Райс, 9, Энтони Гордон, 68 (пен), Олли Уоткинс, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Англия).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Англия).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Англия), асcист Энтони Гордон.
По теме:
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Португалия – Нигерия – 2:1. Разминка для Роналду. Видео голов и обзор
Тотальный перевес. Англия разгромила Коста-Рику в репетиции перед ЧМ-2026
товарищеские матчи сборная Англии по футболу пенальти Томас Тухель сборная Коста-Рики по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Деклан Райс Энтони Гордон Олли Уоткинс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Футбол | 10 июня 2026, 11:12 43
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья

Киевский клуб выступил против увеличения лимита на легионеров

Украинский футболист пожаловался на Динамо. Это было просто выживание
Футбол | 11 июня 2026, 00:32 2
Украинский футболист пожаловался на Динамо. Это было просто выживание
Украинский футболист пожаловался на Динамо. Это было просто выживание

Твердохлеб вспомнил период в киевском клубе

Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Бокс | 10.06.2026, 04:55
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Мбоко не доиграла матч 1/8 финала на WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Теннис | 10.06.2026, 19:30
Мбоко не доиграла матч 1/8 финала на WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Мбоко не доиграла матч 1/8 финала на WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Футбол | 10.06.2026, 08:54
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
09.06.2026, 00:05
Футбол
Боксер ответил Усику, который считает, что рефери поступил правильно
Боксер ответил Усику, который считает, что рефери поступил правильно
09.06.2026, 03:42 5
Бокс
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
09.06.2026, 08:39 11
Футбол
Реал оформил первый трансфер лета. Моуриньо получит игрока за 20 млн евро
Реал оформил первый трансфер лета. Моуриньо получит игрока за 20 млн евро
09.06.2026, 12:41 3
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти из клуба»
ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти из клуба»
09.06.2026, 08:13 26
Футбол
Ребров принял решение относительно своего будущего
Ребров принял решение относительно своего будущего
09.06.2026, 07:02 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
09.06.2026, 00:05 28
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
10.06.2026, 04:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем