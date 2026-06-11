Англия – Коста-Рика – 3:0. Разгром перед ЧС-2026. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Орландо
Сборная Англии разгромила команду Коста-Рики (3:0) в товарищеском матче перед стартом ЧМ-2026.
Поединок состоялся в Орландо (штат Флорида, США) на стадионе Inter&Co Stadium.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча было отложено на один час из-за сильного ливня и грозы.
Англия имела огромный перевес. Голы у победителей забили Деклан Райс, Энтони Гордон и Олли Уоткинс.
Товарищеский матч. 10 июня 2026
Орландо (штат Флорида, США), Inter&Co Stadium
Англия – Коста-Рика – 3:0
Голы: Деклан Райс, 9, Энтони Гордон, 68 (пен), Олли Уоткинс, 87
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб выступил против увеличения лимита на легионеров
Твердохлеб вспомнил период в киевском клубе