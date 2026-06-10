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Международные товарищеские матчи
Англия
11.06.2026 00:00 – 9 0 : 0
Коста-Рика
Начало матча сдвинуто с 23:00 на 60 минут из-за сильного ливня и грозы
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Чемпионат мира
10 июня 2026, 22:51 | Обновлено 11 июня 2026, 00:13
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Начало матча между Англией и Коста-Рикой отложено. Что случилось?

Причиной задержки стал сильный ливень над стадионом в Орландо

10 июня 2026, 22:51 | Обновлено 11 июня 2026, 00:13
1888
0
Начало матча между Англией и Коста-Рикой отложено. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Начало товарищеского матча между сборными Англии и Коста-Рики отложено из-за сильного ливня и грозы, обрушившихся на район проведения игры.

Команда Англии готовится к старту чемпионата мира 2026 и планирует провести спарринг за один день до начала мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Незадолго до стартового свистка над стадионом в американском Орландо начался мощный тропический дождь с грозовыми разрядами.

Судейская бригада приняла решение задержать выход команд на поле в соответствии с протоколами безопасности.

На арене зафиксированы обильные осадки, поле частично оказалось залито водой, а в районе стадиона действуют ограничения из-за угрозы молний.

Согласно правилам проведения матчей в США, игра не может быть начата до стабилизации погодных условий и удаления грозовой активности из зоны стадиона.

Начало встречи, запланированной на 23:00 по киевскому времени, сдвинуто минимум на 60 минут, однако точное время старта зависит от дальнейшего развития погодной ситуации.

Обновлено. Начало матча в полночь (00:00) по киевскому время с 10 на 11 июня.

ВИДЕО. Ливень над стадионом в Орландо

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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