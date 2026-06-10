Начало матча между Англией и Коста-Рикой отложено. Что случилось?

Начало товарищеского матча между сборными Англии и Коста-Рики отложено из-за сильного ливня и грозы, обрушившихся на район проведения игры.

Команда Англии готовится к старту чемпионата мира 2026 и планирует провести спарринг за один день до начала мундиаля.

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Незадолго до стартового свистка над стадионом в американском Орландо начался мощный тропический дождь с грозовыми разрядами.

Судейская бригада приняла решение задержать выход команд на поле в соответствии с протоколами безопасности.

На арене зафиксированы обильные осадки, поле частично оказалось залито водой, а в районе стадиона действуют ограничения из-за угрозы молний.

Согласно правилам проведения матчей в США, игра не может быть начата до стабилизации погодных условий и удаления грозовой активности из зоны стадиона.

Начало встречи, запланированной на 23:00 по киевскому времени, сдвинуто минимум на 60 минут, однако точное время старта зависит от дальнейшего развития погодной ситуации.

Обновлено. Начало матча – в полночь (00:00) по киевскому время с 10 на 11 июня.

ВИДЕО. Ливень над стадионом в Орландо

Here’s a look at the Inter&Co Stadium in Orlando ahead of England’s game against Costa Rica tonight 😳 pic.twitter.com/xw0s6bacSs — ITV Football (@itvfootball) June 10, 2026

Following a pitch inspection at the stadium, today’s match against Costa Rica will now kick off at 10pm (UK time) – subject to there being no further lightning strikes in the area.



Thank you for your patience. https://t.co/nEDeoFegF9 — England (@England) June 10, 2026