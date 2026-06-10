Начало матча между Англией и Коста-Рикой отложено. Что случилось?
Причиной задержки стал сильный ливень над стадионом в Орландо
Начало товарищеского матча между сборными Англии и Коста-Рики отложено из-за сильного ливня и грозы, обрушившихся на район проведения игры.
Команда Англии готовится к старту чемпионата мира 2026 и планирует провести спарринг за один день до начала мундиаля.
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Незадолго до стартового свистка над стадионом в американском Орландо начался мощный тропический дождь с грозовыми разрядами.
Судейская бригада приняла решение задержать выход команд на поле в соответствии с протоколами безопасности.
На арене зафиксированы обильные осадки, поле частично оказалось залито водой, а в районе стадиона действуют ограничения из-за угрозы молний.
Согласно правилам проведения матчей в США, игра не может быть начата до стабилизации погодных условий и удаления грозовой активности из зоны стадиона.
Начало встречи, запланированной на 23:00 по киевскому времени, сдвинуто минимум на 60 минут, однако точное время старта зависит от дальнейшего развития погодной ситуации.
Обновлено. Начало матча – в полночь (00:00) по киевскому время с 10 на 11 июня.
ВИДЕО. Ливень над стадионом в Орландо
Here’s a look at the Inter&Co Stadium in Orlando ahead of England’s game against Costa Rica tonight 😳 pic.twitter.com/xw0s6bacSs— ITV Football (@itvfootball) June 10, 2026
Following a pitch inspection at the stadium, today’s match against Costa Rica will now kick off at 10pm (UK time) – subject to there being no further lightning strikes in the area.— England (@England) June 10, 2026
Thank you for your patience. https://t.co/nEDeoFegF9
Your #ThreeLions team news 📋 pic.twitter.com/m72pWuaZ3m— England (@England) June 10, 2026
An update on today's game against Costa Rica: pic.twitter.com/7wDYB72jua— England (@England) June 10, 2026
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