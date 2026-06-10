10 июня на Интер и Ко Стэдиум пройдет товарищеский матч национальных сборных Англии и Коста-Рики. Поединок начнется в 23:00 по европейскому времени.

Англия

Команда с начала прошлого года играет под руководством Тухеля. У Томаса непростое задание: удержать игру и результаты на уровне предшественника, а ведь Саутгейт с подопечными дважды сыграли в финалах Евро. Первый акт у немца получился успешным: в 2025-м году его новые подопечные показали стопроцентный результат в квалификации, выигирав все отборочные матчи.

А вот сейчас уже появились поводы для критики. В марте сначала была только ничья с Уругваем, а потом и вовсе уступили дома Японии. Возможно, это и подтолкнуло тренерский штаб так удивить с объявлением заявки. Уже в актуальном варианте списка сборная играла против скромной Новой Зеландии. И выиграли, но не особенно убедили: все свелось к победе 1-0 за счет гола, конечно же, Харри Кейна, в раздевалке.

Коста-Рика

Сборная запомнилась выходом в четвертьфинал мундиаля-2014. Да и потом продолжала участвовать в следующих таких турнирах, пусть и без заметных успехов. И, конечно же, сейчас, когда количество участников мундиаля выросло, и в регионе КОНКАКАФ не боролись все три местных гранда, от этих футболистов ждали нового такого успеха. Но, выйдя в решающий раунд квалификации, фаворит там разочаровал, взяв только семь очков в шести поединках с Гаити, Гондурасом и Никарагуа, опередив только последних.

Сейчас проводятся простые контрольные поединки без каких-то задач. Отсюда и такие скромные результаты. Не просто не получается прервать затянувшуюся безвыигрышную серию - если с Иорданией весной оформили хотя бы ничью, то потом проиграли, разгромно, 0:5, Ирану и чуть менее ярко, 1:3, в начале лета Колумбии.

Статистика личных встреч

В 2014-м году костариканцы смогли устоять на нулевую ничью. Потом, через четыре года, британцы уже были явно сильнее и спокойно победили.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.17 для Англии и 17.00 для Коста-Рики. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы ждут победы Кейна и компании, причем не минимальной. Можно попробовать фору -2,0 голов (коэффициент - 1,8).