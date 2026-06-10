Международные товарищеские матчи
10.06.2026 22:45 - : -
Чемпионат мира10 июня 2026, 10:23 | Обновлено 10 июня 2026, 11:10
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Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 10 июня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем
10 июня 2026, 10:23 | Обновлено 10 июня 2026, 11:10
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Вечером 10 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Футбольный мир готовится к главному футбольному турниру четырехлетия.
Товарищеские матчи. 10 июня 2026
- 19:00. Пакистан – Афганистан
- 22:45. Португалия – Нигерия
- 23:00. Англия – Коста-Рика
- 03:00. Боливия – Алжир
- 04:00. Иран – Гренада – матч отменен
- 07:00. Австрия – Гватемала – матч отменен
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO
22:45. Португалия – Нигерия
23:00. Англия – Коста-Рика
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