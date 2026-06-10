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Международные товарищеские матчи
Португалия
10.06.2026 22:45 - : -
Нигерия
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Чемпионат мира
10 июня 2026, 10:23 | Обновлено 10 июня 2026, 11:10
56
0

Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 10 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем

10 июня 2026, 10:23 | Обновлено 10 июня 2026, 11:10
56
0
Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 10 июня. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 10 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футбольный мир готовится к главному футбольному турниру четырехлетия.

Товарищеские матчи. 10 июня 2026

  • 19:00. Пакистан – Афганистан
  • 22:45. Португалия – Нигерия
  • 23:00. Англия – Коста-Рика
  • 03:00. Боливия – Алжир
  • 04:00. Иран – Гренада – матч отменен
  • 07:00. Австрия – Гватемала – матч отменен

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

22:45. Португалия – Нигерия

23:00. Англия – Коста-Рика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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