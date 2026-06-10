10 июня на Магальяйнш Пессоа пройдет товарищеский матч национальных сборных Португалии и Нигерии. Поединок начнется в 22:45 по киевкому времени.

Португалия

Команда после предыдущего мундиаля сменила тренера. С Роберто Мартинесом она год назад победила в Лиге Наций. А потом получилось добиться успеха и в квалификации, когда за спиной получилось оставить и амбициозную Венгрию, и боевую Ирландию, пусть даже не обошлось без определенных осечек, да и Роналду получил глупое удаление.

Сейчас громкой темой для обсуждения стала драка в матче с Чили с участием Рафаэла Леау - в итоге он даже в товарищеском поединке получил прямую красную, и, главное, угрозу попасть под дисквалификацию, что приведет ко пропуску чемпионата мира. Ну и что тогда толку для португальцев, пусть даже при этом они взяли третью победу (с чилийцами закончили 2:1) в четырех крайних поединках, и вторую кряду, если она таким образом становится пирровой?

Нигерия

Сборная все-таки доигралась. Она была фаворитом в своей группе, но в итоге закончили за спиной у ЮАР, более того, опередили хотя бы Бенин по дополнительным показателям - у обоих было в итоге по семнадцать баллов. Все же гранд отправился в осенний плей-офф, но там, разгромив Габон, по пенальти после ничьей уступили ДР Конго.

Несмотря на ту неудачу, зимой команда неплохо себя проявила на КАН. Там дошли до полуфинала, и только по пенальти уступили хозяевам, Марокко, после нулевой ничьей (потом стали третьими, победив египтян тоже за счет послематчевой серии). И вполне уверенно проявляли себя уже в товарищеском формате, чередуя победы и ничьи. Так, на нынешнем сборе было обыграно Зимбабве и Ямайку, и напоследок оформили результативную ничью с Польшей.

Статистика личных встреч

В конце 2022-го года было проведено единственный товарищеский поединок. Тогда Роналду и компания смогли выиграть очень уверенно: оформили разгромные 4:0.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.30 для Португалии и 10.00 для Нигерии. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы сомневаются, что сейчас подопечные Роберто Мартинеса повторят крупную победу. Но должны выиграть не минимально - ставим с форой -1,5 гола(коэффициент - 1,74).