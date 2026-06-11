Португалия – Нигерия – 2:1. Разминка для Роналду. Видео голов и обзор

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Сборная Португалии одержала победу над Нигерией (2:1) в товарищеском матче перед ЧМ-2026.

Спарринг состоялся в португальском городе Лейрия на Эштадиу Магальяйш Песоа.

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У португальцев голы забили Педру Нету (23 мин) и Франсишку Консейсау (75 мин), у гостей отличился Акор Адамс (37 мин).

Португальский форвард Криштиану Роналду провел на поле 65 минут, после чего был заменен.

Товарищеский матч. 10 июня 2026

Лейрия (Португалия), Эштадиу Магальяйш Песоа

Португалия – Нигерия – 2:1

Голы: Педру Нету, 23, Франсишку Консейсау, 75 – Акор Адамс, 37

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