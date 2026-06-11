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Международные товарищеские матчи
Португалия
10.06.2026 22:45 – FT 2 : 1
Нигерия
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Чемпионат мира
11 июня 2026, 02:23 | Обновлено 11 июня 2026, 02:25
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Португалия – Нигерия – 2:1. Разминка для Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в португальской Лейрии

11 июня 2026, 02:23 | Обновлено 11 июня 2026, 02:25
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Португалия – Нигерия – 2:1. Разминка для Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Португалии одержала победу над Нигерией (2:1) в товарищеском матче перед ЧМ-2026.

Спарринг состоялся в португальском городе Лейрия на Эштадиу Магальяйш Песоа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У португальцев голы забили Педру Нету (23 мин) и Франсишку Консейсау (75 мин), у гостей отличился Акор Адамс (37 мин).

Португальский форвард Криштиану Роналду провел на поле 65 минут, после чего был заменен.

Товарищеский матч. 10 июня 2026

Лейрия (Португалия), Эштадиу Магальяйш Песоа

Португалия – Нигерия – 2:1

Голы: Педру Нету, 23, Франсишку Консейсау, 75 – Акор Адамс, 37

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Португалия), асcист Жоау Канселу.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Акор Адамс (Нигерия), асcист Фисайо Деле-Баширу.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Португалия), асcист Диогу Далот.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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