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Международные товарищеские матчи
Португалия
10.06.2026 22:45 – FT 2 : 1
Нигерия
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11 июня 2026, 00:47 | Обновлено 11 июня 2026, 01:25
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Португалия в спарринге вырвала победу у Нигерии. Роналду сыграл 65 минут

У португальцев голы забили Педру Нету и Франсишку Консейсау

11 июня 2026, 00:47 | Обновлено 11 июня 2026, 01:25
202
0
Португалия в спарринге вырвала победу у Нигерии. Роналду сыграл 65 минут
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Португалии одержала победу над Нигерией (2:1) в товарищеском матче перед ЧМ-2026.

Спарринг состоялся в городе Лейрия на Эштадиу Магальяйш Песоа.

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Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился со счетом 1:1. Португалия открыла счет на 23-й минуте, Педру Нету после передачи Диогу Далота завершил атаку.

Нигерия быстро ответила, на 37-й минуте Акор Адамс сравнял счет после комбинации с участием Фисайо Деле-Баширу.

Во втором тайме обе команды провели массовые замены. Звездный португальский форвард Криштиану Роналду провел на поле 65 минут, после чего был заменен.

Развязка наступила на 75-й минуте. Франсишку Консейсау после передачи Жоау Канселу принес Португалии победу (2:1).

Сборная Португалии на ЧМ-2026 выступит в группе K с командами Колумбии, ДР Конго, Узбекистана. А вот Нигерия на мундиаль не попала.

Товарищеский матч. 10 июня 2026

Лейрия (Португалия), Эштадиу Магальяйш Песоа

Португалия – Нигерия – 2:1

Голы: Педру Нету, 23, Франсишку Консейсау, 75 – Акор Адамс, 37

Португалия: Диогу Кошта, Семеду (Канселу, 46), Рубен Диаш (Араужу, 46), Инасиу (Вейга, 46), Далот (Мендеш, 46), Жоау Невеш (Рубен Невеш, 46), Витинья (Саму Коста, 46), Тринкау (Консейсау, 46), Бруну Фернандеш (Бернарду Силва, 46), Педру Нету (Жоау Феликс, 46), Роналду (Гонсалу Рамуш, 65)

Нигерия: Окойе, Акпан (Бевене, 60), Аджаи (Зайду, 61), Бэсси, Оньемаечи, Ннади (Чуквуезе, 80), Ндиди (Оньедика, 60), Ивоби (Отеле, 90), Деле Баширу (Оньека, 60), Адамс (Онуачу, 80), Саймон (Моффи, 60)

Предупреждения: Жоау Феликс, 71, Саму Коста, 90+4 – Оньемаечи, 19, Зайду, 90+3

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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