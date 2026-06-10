ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика попрощалась с Моуриньо. Португалец возглавит Реал

Бенфика официально простилась с португальским специалистом Жозе Моуриньо, который в ближайшее время возглавит мадридский Реал. Об этом пишет пресс-служба «орлов».

По официальной информации, португальский специалист дал свое согласие на трансфер после того, как испанский клуб официально подал запрос на выкуп за 15 миллионов отступных евро.

Моуриньо уже работал с мадридским клубом в период с 2010 по 2013 годы. Под руководством Жозе «сливочные» провели 178 матчей и выиграли три трофея (Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании).