Португалия10 июня 2026, 09:22 | Обновлено 10 июня 2026, 09:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика попрощалась с Моуриньо. Португалец возглавит Реал
Португалец вновь возглавит «сливочных»
10 июня 2026, 09:22 | Обновлено 10 июня 2026, 09:26
609
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Бенфика официально простилась с португальским специалистом Жозе Моуриньо, который в ближайшее время возглавит мадридский Реал. Об этом пишет пресс-служба «орлов».
По официальной информации, португальский специалист дал свое согласие на трансфер после того, как испанский клуб официально подал запрос на выкуп за 15 миллионов отступных евро.
Моуриньо уже работал с мадридским клубом в период с 2010 по 2013 годы. Под руководством Жозе «сливочные» провели 178 матчей и выиграли три трофея (Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании).
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