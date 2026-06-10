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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика попрощалась с Моуриньо. Португалец возглавит Реал
Португалия
10 июня 2026, 09:22 | Обновлено 10 июня 2026, 09:26
609
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика попрощалась с Моуриньо. Португалец возглавит Реал

Португалец вновь возглавит «сливочных»

10 июня 2026, 09:22 | Обновлено 10 июня 2026, 09:26
609
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика попрощалась с Моуриньо. Португалец возглавит Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Бенфика официально простилась с португальским специалистом Жозе Моуриньо, который в ближайшее время возглавит мадридский Реал. Об этом пишет пресс-служба «орлов».

По официальной информации, португальский специалист дал свое согласие на трансфер после того, как испанский клуб официально подал запрос на выкуп за 15 миллионов отступных евро.

Моуриньо уже работал с мадридским клубом в период с 2010 по 2013 годы. Под руководством Жозе «сливочные» провели 178 матчей и выиграли три трофея (Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании).

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Жозе Моуриньо Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Бенфика
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