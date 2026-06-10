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WTA
10 июня 2026, 20:35 | Обновлено 10 июня 2026, 20:38
536
0

Матч Снигур в Хертогенбосе перенесен на следующий день. Дарье нужен камбек

Дарья уступает Удварди в решающем сете со счетом 2:4, встречу прервали из-за дождя

10 июня 2026, 20:35 | Обновлено 10 июня 2026, 20:38
536
0
Матч Снигур в Хертогенбосе перенесен на следующий день. Дарье нужен камбек
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Матч 1/8 финала украинской теннисистки Дарьи Снигур (WTA 84) на турнире WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) 10 июня доигран не будет.

В среду украинка вышла играть против представительницы Венгрии Панны Удварди (WTA 65). В решающем, третьем сете встреча была прервана из-за дождя и перенесена на 11 число.

Снигур уступает в третьей партии со счетом 2:4 (40:30) на своей подаче. Первый сет она забрала 6:4, а второй отдала 3:6.

Пока что неизвестно, во сколько в четверг Снигур и Удварди продолжат поединок.

Помимо матча Дарьи и Панны, 10 числа не сыграют Уго Умбер с Бенжаменом Бонзи, и Робин Монтгомери с Грет Миннен.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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