Матч Снигур в Хертогенбосе перенесен на следующий день. Дарье нужен камбек

Матч 1/8 финала украинской теннисистки Дарьи Снигур (WTA 84) на турнире WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) 10 июня доигран не будет.

В среду украинка вышла играть против представительницы Венгрии Панны Удварди (WTA 65). В решающем, третьем сете встреча была прервана из-за дождя и перенесена на 11 число.

Снигур уступает в третьей партии со счетом 2:4 (40:30) на своей подаче. Первый сет она забрала 6:4, а второй отдала 3:6.

Пока что неизвестно, во сколько в четверг Снигур и Удварди продолжат поединок.

Помимо матча Дарьи и Панны, 10 числа не сыграют Уго Умбер с Бенжаменом Бонзи, и Робин Монтгомери с Грет Миннен.