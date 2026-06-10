ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о возвращении Караваева, игравшего за Динамо

Донецкий Шахтер официально объявил о трансфере украинского защитника Александра Караваева. Об этом пишет клубная пресс-служба «горняков».

«🙌 Саша – дома! 🧡», – лаконично говорится в сообщении

По официальной информации, Александр вернулся к донецкому Шахтеру на правах свободного агента – футболист не стал продлевать контракт с киевским Динамо. О финансовых аспектах соглашения не сообщается. Контракт Александра с Шахтером будет действовать до 30 июня 2028 года.

Александр Караваев – воспитанник донецкого Шахтера. В Украине опытный футболист успел поиграть за ФК Севастополь, луганскую Зарю и киевское Динамо, а за границей играл за Фенербахче.