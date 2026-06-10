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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 10:02 | Обновлено 10 июня 2026, 10:09
1148
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о возвращении Караваева, игравшего за Динамо

Опытный защитник вернулся в расположение «горняков»

10 июня 2026, 10:02 | Обновлено 10 июня 2026, 10:09
1148
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о возвращении Караваева, игравшего за Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев
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Донецкий Шахтер официально объявил о трансфере украинского защитника Александра Караваева. Об этом пишет клубная пресс-служба «горняков».

«🙌 Саша – дома! 🧡», – лаконично говорится в сообщении

По официальной информации, Александр вернулся к донецкому Шахтеру на правах свободного агента – футболист не стал продлевать контракт с киевским Динамо. О финансовых аспектах соглашения не сообщается. Контракт Александра с Шахтером будет действовать до 30 июня 2028 года.

Александр Караваев – воспитанник донецкого Шахтера. В Украине опытный футболист успел поиграть за ФК Севастополь, луганскую Зарю и киевское Динамо, а за границей играл за Фенербахче.

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Александр Караваев Шахтер Донецк свободный агент трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Для матчів з Кудрівками норм тим більше на шару. А для матчів з ПСЖ у нас є Вінні
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+9
Зараз будуть взриви пердаків у посібників Суркіса, 3-2-1 - постріл 🥳
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+8
Зрадник 
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-2
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