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03 июня 2026, 10:43 | Обновлено 03 июня 2026, 10:47
809
0

Впервые полуфинал в мини-футболе, спарринги сборных, дерби на Ролан Гаррос

Главные новости за 2 июня на Sport.ua

03 июня 2026, 10:43 | Обновлено 03 июня 2026, 10:47
809
0
Впервые полуфинал в мини-футболе, спарринги сборных, дерби на Ролан Гаррос
Minifootball Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 2 июня.

1A. Он сделал хет-трик! Украина обыграла Грузию и впервые вышла в полуфинал ЧЕ
Соперником сине-желтых в полуфинале ЧЕ по мини-футболу станет Венгрия

1B. ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
В полуфиналах 3 июня сыграют: Венгрия – Украина, Сербия – Азербайджан

2A. Хорватия уступила Бельгии в спарринге. Модрич сыграл 60 минут в маске
Голы для бельгийцев забили Юри Тилеманс и Ромелу Лукаку

2B. Наследие Луческу. Дебют Хаджи: Румыния сыграла вничью с Грузией
В спарринге в Тбилиси встретились команды, не попавшие на ЧМ-2026

3. ФОТО. Сборная Украины провела тренировку, готовясь к игре с Данией
7 июня сине-желтая команда сыграет второй товарищеский матч

4. Итоговая таблица Первой лиги. Буковина и Черноморец вышли в УПЛ
Левый Берег и Агробизнес будут играть в переходных матчах за путевки

5. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Жироны с Цыганковым и Ванатом возглавил Аякс
Мичел стал новым тренером Аякса из Амстердама

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Дибанго перешел из Кривбасса в клуб-чемпион Австрии
Камерунский защитник подписал контракт с командой ЛАСК

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул Полесье и продолжит карьеру в Израиле
Томер Йосефи будет защищать цвета клуба Бейтар Иерусалим

7. Дерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Марта в трех сетах одержала победу над Элиной в четвертьфинале в Париже

8. Бросил за 80 метров. Фельфнер начал международный летний сезон с медали
Украинец удачно выступил на соревнованиях в метании копья в Праге

9. Олег ПЛОТНИЦКИЙ: «Не думаю, что Лосано изменил бы мое мнение»
Звездный волейболист дал эксклюзивное интервью Sport.ua

10. ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
В этом квартете сыграют сборные Мексики, ЮАР, Южной Кореи и Чехии

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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