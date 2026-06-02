  ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Полесья продолжит карьеру в чемпионате Израиля
02 июня 2026, 15:58 | Обновлено 02 июня 2026, 16:09
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Полесья продолжит карьеру в чемпионате Израиля

Томер Йосефи будет защищать цвета «Бейтара»

Израильский полузащитник «Полесья» Томер Йосефи продолжит карьеру в составе «Бейтара». Об этом сообщает пресс-служба иерусалимского клуба.

Срок соглашения между 27-летним футболистом и клубом чемпионата Израиля рассчитан до лета 2029 года. К команде он присоединится на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету Томера Йосефи 15 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего.

