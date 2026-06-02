ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Полесья продолжит карьеру в чемпионате Израиля

Израильский полузащитник «Полесья» Томер Йосефи продолжит карьеру в составе «Бейтара». Об этом сообщает пресс-служба иерусалимского клуба.

Срок соглашения между 27-летним футболистом и клубом чемпионата Израиля рассчитан до лета 2029 года. К команде он присоединится на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету Томера Йосефи 15 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

