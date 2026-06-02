Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей покинет «Полесье»
Вингер сборной Украины по футболу Алексей Гуцуляк принял решение относительно своего будущего.
Как отметил журналист Игорь Бурбас, Гуцуляк окончательно решил покинуть клуб на правах свободного агента и отказался от последнего и окончательного предложения «Полесья» о продлении контракта.
Однако с новым клубом Гуцуляк еще не определился и находится в активном поиске, рассматривая различные варианты трудоустройства.
Ранее вингер «Полесья» и сборной Украины Алексей Гуцуляк рассказал о характере своей травмы, которая не позволит футболисту принять участие в следующих матчах национальной команды.
