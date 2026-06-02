Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал

Марта Костюк (WTA 15) выиграла украинское дерби у Элины Свитолиной (WTA 7) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2026.

Костюк одержала победу в трех сетах и пробилась в дебютный полуфинал на мейджорах.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Марта Костюк (Украина) [15] – 3:6, 6:2, 2:6