  4. Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02 июня 2026, 15:20
Марта в трех сетах одержала победу над Элиной в четвертьфинале мейджора в Париже

Марта Костюк (WTA 15) выиграла украинское дерби у Элины Свитолиной (WTA 7) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2026.

Костюк одержала победу в трех сетах и пробилась в дебютный полуфинал на мейджорах.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Марта Костюк (Украина) [15] – 3:6, 6:2, 2:6

ДУже тішусь, що мав змогу подивитись гру двох ледь не найкращих тенісисток світу. Шикарні розіграші, не так багато помилок, Еліні лиш слід поспівчувати, що ця зустріч трапилась не в фіналі, вона гідна вирішальної гри. Марта шикарна, вона сьогодні зіграла неймовірно, розумничка
17 перемога поспіль від Марти!Андрюху треба виносити й в 3 раз за рік,бог трійцю любить!Даєш фінал!!!
Дякую, дівчата, за яскравий теніс! Ви наша гордість!
Хоча гра видалась значно нервовішою, ніж я очікував. Дівчата аж занадто поважали та побоювались одна одну) Найбільше це відобразилось на подачі.
Перемога Марти 👏✌️🔥🇺🇦
Але я отримав " розрив серця" 💛💙
Дуже жалко Еліну і великий респект їй за гру ! Україна вперед !! 🇺🇦 👊🔥
Це було щось! Шкода Еліну, але й дуже радий за нашу зірочку)
Жаль Элину,но Марта сегодня была сильнее и стабильнее. С победой Марту,и теперь все мечты на то чтобы Марта зачехлила Андрееву.
Дуже шкода Еліну, 3 сет не вдався зовсім. Більш хотілося щоб вона встигла до кінця кар'єри взяти Слем. Марта в неймовірній формі. Якщо додасть в стабільності, то у фіналі загоняє Сабалєнку. Коли той центнер біжить, корт трясе.
Молодці дівчата!Теніс переміг!Ну Марта твій час прийшов!Дерзай !Еліна ,не сумуй,в тебе дуже гідна заміна!
Як добре бути спостерігачем а не вболівальником. Нервова система відпочиває. Здається Марті в одиночку прийдеться протистояти болотним.
За цією перемогою не тільки техніка і міць Марти, але й геній Сандри.
Отримав від матчу также ж задоволення, як десь від Джокович-Надаль в кращі часи. Чекаємо реваншу, але не раніше фіналу наступного шолому 
Маладец!!!
За якістю це мав би бути мінімум півфінал. Але нічого, бажаю Марті гарно познущатись з кацапцки!
Марто, чекаємо на розрив андрюши
Победила молодость. Ждём Марту в финале!
Нарешті ми дочекалися від наших високого рівня гри і якісного протистояння на пізніх етапах Слемів. Тепер перед буряткою головне відновитися фізично і ментально - і фінал буд гарантовано
Я не знаю що сталося з Мартою. З тією психічною, але зараз то є сплав вольфрама. Виносить все і всіх. Титан?, накуй . Хто ти такий? Чекаю на винос будьбозавра. Гра екстра. Еліна дякую, але Марту зараз пре )))
Як на мене, закономірна перемога. У Марти більше агресії, більше тиску на суперницю, більше мобільності...  На жаль, час тисне на Еліну. Та сподіваюсь, у неї ще буде нагода боротися за свій ГС. Це 100% буде не травяний Уімблдон, але на ЮСО поборотись точно може. Успіхів обом дівчатам 
Марті вітання! Тепер зобов'язана виходити у фінал і розправлятись там з бульбозавром
Чесно кажучи, знову розчарувала якість коментування Катерини Зінченко і "товариша на підспівках". Я розумію, ти давній фан Еліни і тобі заважає фільтр суб`єктивного сприйняття, але ж для професійного коментатора таке неприпустимо. Середина першої партії, Марта веде за рахунок значно більшої агресивності, і тут ця пані видає "ех, нам не показували статистику, але Еля помиляється набагато більше за суперницю". Я з подивом "може, це в мене щось зі сприйняттям?" заглядаю в статистику - ні, все так, як я й думав, в Марти вдвічі більше віннерів і вдвічі більше невимушених помилок (нагадую, це був перший сет). Більше помиляється той, хто більше ризикує, і це природно. І це лише один епізод з багатьох.
Куди зник Черненко? Єдиний український тенісний коментатор, який не дозволяє собі фейлів та завжди неупереджений. Взагалі не чув його протягом цього РГ.
Класне дербі🇺🇦🔥🇺🇦 Мартусю з перемогою і чекаємо обов'язкового виходу в фінал! 🥰
