Ролан Гаррос 02 июня 2026, 15:20
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Марта в трех сетах одержала победу над Элиной в четвертьфинале мейджора в Париже
Марта Костюк (WTA 15) выиграла украинское дерби у Элины Свитолиной (WTA 7) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2026.
Костюк одержала победу в трех сетах и пробилась в дебютный полуфинал на мейджорах.
Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] – Марта Костюк (Украина) [15] – 3:6, 6:2, 2:6
Хоча гра видалась значно нервовішою, ніж я очікував. Дівчата аж занадто поважали та побоювались одна одну) Найбільше це відобразилось на подачі.
Але я отримав " розрив серця" 💛💙
Дуже жалко Еліну і великий респект їй за гру ! Україна вперед !! 🇺🇦 👊🔥
Отримав від матчу также ж задоволення, як десь від Джокович-Надаль в кращі часи. Чекаємо реваншу, але не раніше фіналу наступного шолому
Куди зник Черненко? Єдиний український тенісний коментатор, який не дозволяє собі фейлів та завжди неупереджений. Взагалі не чув його протягом цього РГ.