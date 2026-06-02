ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке

На футбольных полях Северной Америки, а конкретно – в Мексике, США и Канаде – стартует чемпионат мира. Мундиаль-2026 впервые в истории пройдет в формате с аж 48 национальными командами, которые будут разбиты на 12 групповых квартетов. Матчи будут проходить в 16 городах. Sport.ua начинает знакомить читателей с участниками мирового футбольного форума. И начинаем мы с «заглавной» группы: А.

МЕКСИКА

Как один из трех хозяев ЧМ-2026, Мексика изначально забронировала за собой право участия на Мундиале. Интересно, что мексиканцы уже третий раз принимают на своей территории мировое футбольное первенство. Ни одна страна в мире не может похвастаться таким достижением.

К старту ЧМ мексиканцы готовились (и продолжают это делать) посредством контрольных матчей. В минувшем году «зелено-белые» не сумели порадовать своих болельщиков успешной игрой: в шести матчах – два поражения и четыре ничьих. А вот в нынешнем году дела у подопечных Хавьера Агирре явно наладились: четыре победы и две ничьи.

Предстоящий Мундиаль для Мексики станет 18-м. Несмотря на то, что мексиканцы – завсегдатаи чемпионатов мира (они стартовали с дебютного Мундиаля), особыми достижениями на этом поприще они не могут похвастаться. Их максимум – выход в четвертьфинал (в 1970 и 1986 годах).

Сборная Мексики за всю историю проведения футбольных чемпионатов пропустила лишь пять соревнований.

После четвертьфинала 1986 года (Мексика тогда принимала турнир), на последующих Мундиалях «зелено-белые» семь раз подряд останавливались на стадии 1/8 финала. Но эта тенденция прервалась на ЧМ-2022: тогда мексиканцы не вышли из группы.

Главный тренер

Возглавляет сборную Мексики ее бывший звездный футболист Хавьер Агирре, который блистал в той знаменитой мексиканской команде образца 1986 года.

По окончании карьеры игрока Агирре стал тренером. И достиг неплохих результатов. Причем как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Точнее, сборной Мексики.

Нынешняя тренерская каденция Хавьера в национальной команде – для него уже третья. Ранее он возглавлял «зелено-белых» на ЧМ-2002 и 2010 годов, и выводил своих подопечных в 1/8 финала. Третья, и, наверняка, последняя. Независимо от результата на домашнем ЧМ, по окончании турнира Агирре покинет команду. Его место займет нынешний ассистент Агирре – тоже легендарный для Мексики футболист Рафа Маркес.

Под руководством Агирре сборная Мексики выиграла два Золотых Кубка КОНКАКАФ и Лигу наций. Кроме того, под чутким началом этого специалиста мексиканцы добыли серебряные награды Копа Америка.

Несмотря на то, что в нынешнем поколении сборной Мексики нет звезд первой величины, и команда берет свое за счет дисциплинированной и грамотной игры в обороне, Агирре является сторонником «атакующей» схемы – 4-3-3.

Лидер команды

Несмотря на то, что Раулю Хименесу уже 35 лет, он все еще остается лидером сборной Мексики. Причем его лидерство – фактически абсолютное. Впрочем, как и его авторитет среди партнеров по национальной команде.

Интересно, или, скорее, показательно, что на клубном уровне дела у Хименеса идут ни шатко, ни валко: он потерял место в основе «Фулхэма». И, скорее всего, лондонский клуб в ближайшее время от него избавится. Но вот сборная Мексики от заслуженного ветерана избавляться пока не собирается.

Более того, для Агирре именно этот форвард – главная опция в атаке. Кстати, Рауль является третьим бомбардиром в историческом реестре «зелено-белых». На его счету 44 мяча в 125 поединках.

Предстоящий ЧМ станет для Хименеса четвертым в его карьере.

Заявка

Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ)

Защитники: Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес («локомотив»), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Хоан Васкес («Дженоа»), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес (АЗ)

Полузащитники: Альваро Фидальго («Бетис»), Бриан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК Афины), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико»), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («динамо»)

Нападающие: Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт»), Гильермо Мартинес («УНАМ Пумас»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан»), Рауль Хименес («Фулхэм»), Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»), Эрнесто Вега («Толука»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

11 июня

Мексика – ЮАР (22.00 по киевскому времени, «Ацтека», Мехико)

18 июня

Мексика – Республика Корея (04.00 по киевскому времени, «Акрон», Сапопан)

25 июня

Чехия – Мексика (04.00 по киевскому времени, «Ацтека», Мехико)

Прогноз на групповой этап: первое место

ЮАР

В отличие от Мексики, сборная ЮАР – редкий гость на Мундиалях. Предстоящий чемпионат мира будет для команды четвертым в ее истории. Трижды южные африканцы пробивались на Мундиаль сквозь сито квалификации, а один раз получили прямую путевку – в 2010 году в качестве хозяев турнира. Кстати, с момента того домашнего ЧМ эта сборная на чемпионатах мира не играла.

На ЧМ-2026 подопечные Хьюго Броса пробились, выиграв сложнейшую отборочную группу, в которой еще были сборные Нигерии, Бенина, Лесото, Руанды и Зимбабве. Фаворитом группы считались нигерийцы. С ними футболисты ЮАР дважды сыграли вничью. А вот сборную Бенина, которая финишировала на третьем месте, южноафриканцы дважды победили.

Обоих главных своих конкурентов по группе ЮАР обошла на финише на одно очко, добыв тем самым прямую путевку на ЧМ-2026.

Предыдущие попытки снискать славу на мировых футбольных первенствах неизменно заканчивались для южноафриканцев участием в групповом этапе.

Главный тренер

Старшее поколение футбольных болельщиков наверняка припомнит защитника блестящей сборной Бельгии Хьюго Броса, который в 1986 году со своей национальной командой пробился в полуфинал ЧМ, а затем в матче за третье место проиграл сборной Франции.

Бельгиец возглавляет сборную ЮАР уже пять лет. До того Брос возглавлял сборную Камеруна, с которой в 2017 году выиграл Кубок Африканских наций. Лучшее достижения Броса во главе сборной ЮАР – третье место на Кубке Африки в 2023 году.

Чтобы понять, в какой футбол играют нынешние подопечные Броса, достаточно бегло взглянуть на этого возрастного (74 года) специалиста. Если вкратце – почти типический «ариец»: суровый, спокойный, флегматичный. Дисциплина и порядок – вот главные добродетели нынешней сборной ЮАР.

Лидер команды

Звезд первой величины в составе сборной ЮАР на данный момент нет. Да что там первой величины – в составе этой национальной команды нет звезд и второй величины. Тем не менее, на общем, довольно посредственном фоне, все же необходимо выделить Лайла Фостера – форварда таранного типа, в полном расцвете сил (25 лет).

Фостер – один из немногих игроков своей сборной, который представляет зарубежный клуб. А именно – английский «Бернли».

Справедливости ради нужно отметить, что в своем клубе Лайл не является игроком основы. В лучшем случае – игрок ротации. В недавно завершившемся сезоне АПЛ на его счету три мяча и две результативные передачи.

Но вот в своей национальной сборной Лайл Фостер – главная звезда. И главная надежда в атаке. В последних 26 матчах за сборную Фостер сумел забить десять мячей.

Заявка

Вратари: Ронвен Вильямс («Мамелоди Сандаунз»), Рикардо Госс («Сивелеле»), Сифо Шейн («Орландо Пайретс»)

Защитники: Кхулисо Мудау («Мамелоди Сандаунз»), Олвету Маханья («Филадельфия Юнион»), Брэдли Кросс («Кайзер Чифс»), Табанг Матулуди («Полокване Сити»), Нкосинати Сибиси («Орландо Пайретс»), Мбекезели Мбокази («Чикаго Файр»), Име Окон («Ганновер»), Самукеле Кабини («Мольде»), Камогело Себелебеле («Орландо Пайретс»), Кхулумани Ндамане («Мамелоди Сандаунз»)

Полузащитники: Тебохо Мокоэна («Мамелоди Сандаунз»), Джейден Адамс («Мамелоди Сандаунз»), Таленте Мбата («Орландо Пайретс»), Сфифело Ситхоул («Тондела»)

Нападающие: Освин Апполлис («Орландо Пайретс»), Тшепанг Мореми («Орландо Пайретс»), Эвиденс Макгопа («Орландо Пайретс»), Лайл Фостер («Бернли»), Икраам Райнерс («Мамелоди Сандаунз»), Релебохиле Мофокенг («Орландо Пайретс»), Темба Зване («Мамелоди Сандаунз»), Тапело Масеко (АЭЛ)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

11 июня

Мексика – ЮАР (22.00 по киевскому времени, «Ацтека», Мехико)

18 июня

Чехия – ЮАР (19.00 по киевскому времени, «Мерседес-Бенц», Атланта)

25 июня

ЮАР – Республика Корея (04.00 по киевскому времени, «Бе-бе-уве-а», Гуадалупе)

Прогноз на групповой этап: четвертое место.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Сборная Южной Кореи на ЧМ-2026 отобралась без особых проблем. Точнее, даже малейших проблем Сон и компания на этом пути не ощутили. Хотя по времени отборочная кампания для корейцев оказалась длинной, ибо пришлось добывать путевку сразу в двух мини-турнирах.

В первой отборочной группе Южная Корея оказалась на две головы выше за сборные Китая, Таиланда и Сингапура, не потерпев ни одного поражения при разнице забитых-пропущенных мячей 20:1.

Не стал проблемой для «тигров» и следующий отборочный раунд – в компании со сборными Иордании, Ирака, Палестины, Омана и Кувейта. И этот турнирный путь южнокорейцы прошли без поражений, финишировав на первом месте, которое позволило команде напрямую квалифицироваться на ЧМ-2026.

Для сборной Южной Кореи предстоящий Мундиаль станет 12-м в истории. Показательно, что, начиная с ЧМ 1986 года, эта сборная не пропустила ни одного мирового форума.

Ну, а наиболее памятным для этой сборной стал, безусловно, домашний чемпионат мира 2002 года (тогда корейцы принимали Мундиаль совместно с японцами). На том чемпионате мира южнокорейцы, ведомые Гусом Хиддинком, пробились в полуфинал. То достижение – лучшее в истории чемпионатов мира не только для сборной Южной Кореи, но и всего азиатского футбола.

Главный тренер

Хон Мьон Бо – легендарная личность в истории корейского футбола. В той знаменитой сборной Южной Кореи, которая 24 года назад произвела фурор на Мундиале, Хон был незаменимым игроком. Причем не только незаменимым, но и авторитетным: именно он был капитаном сборной.

А по итогам ЧМ-2002 Хон Мьон Бо получил «Бронзовый мяч» – награду третьему лучшему игроку мирового первенства (после Роналдо и Кана). Достижение это само по себе неординарное еще и потому, что игровое амплуа Хона – защитник.

В качестве игрока Хон сыграл на четырех чемпионатах мира. Оставил он свой весомый след в корейском футболе и как тренер национальной сборной. В этой ипостаси предстоящий ЧМ для него второй (первый был в 2014 году).

Второй раз Хон вошел в одну и ту же реку летом 2024 года, сменив на посту наставника «тигров» знаменитого немца Юргена Клинсмана, у которого не получилось.

Излюбленная игровая схема Хон Мьон Бо – 3-4-3, хотя на практике (особенно в играх против серьезных оппонентов) бывший капитан сборной предпочитает перестраивать своих подопечных на игру в пять защитников.

Лидер команды

В данном случае двух мнений быть попросту не может: Сон Хын Мин. Несмотря на то, что ему уже за тридцать, Сон является безоговорочным лидером сборной, ее визитной карточкой. ЧМ-2026 станет для капитана сборной Южной Кореи уже четвертым Мундиалем.

Сон – главный гвардеец этой сборной: в его активе 142 матча. А вот чтобы стать и лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды, ему нужно забить еще пять мячей.

К своему четвертому Мундиалю Сон Хын Мин подходит в хорошей форме и без проблем со здоровьем. Экс-форвард «Тоттенхэма», играя в МЛС, потихоньку переквалифицировался из флангового нападающего в плеймейкера. Так что теперь Сон может не только завершать атаки, но и фактически начинать их.

Заявка

Вратари: Чо Хен У («Ульсан»), Ким Сын Гю («Токио»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендэ Моторс»)

Защитники: Ким Мин Джэ («Бавария»), Чо Ю Мин («Аль-Шарджа»), Ли Хан Бом («Мидтьюлланн»), Ким Тхэ Хен («Касима Антлерс»), Пак Джин Соб («Чжэцзян»), Ли Ки Хек («Канвон»), Ли Тхэ Сок («Аустрия»), Соль Ен У («Црвена Звезда»), Ким Мун Хван («Тэджон Ситизен»)

Полузащитники: Ян Хен Джун («Селтик»), Пэк Сын Хо («Бирмингем»), Хван Ин Бом («Фейеноорд»), Ким Чжин Гю («Чонбук Хендэ Моторс»), Пэ Чжун Хо («Сток Сити»), Ом Джи Сон («Суонси»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), Ли Дон Ген («Ульсан»), Ли Чжэ Сон («Майнц»), Ли Кан Ин («ПСЖ»)

Нападающие: О Хен Гю («Бешикташ»), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»), Чо Гю Сон («Мидтьюлланд»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

12 июня

Республика Корея – Чехия (05.00 по киевскому времени, «Акрон», Сапопан)

19 июня

Мексика – Республика Корея (04.00 по киевскому времени, «Акрон», Сапопан)

25 июня

ЮАР – Республика Корея (04.00 по киевскому времени, «Бе-бе-уве-а», Гуадалупе)

Прогноз на групповой этап: второе место

ЧЕХИЯ

Несмотря на статус крепкого орешка, а в лучшие годы – и грозы фаворитов, да и, в общем, фаворита, сборная Чехии лишь во второй раз в своей истории пробилась на мировой футбольный форум (имеется ввиду второй раз в своей независимой истории).

Дебютная проба пера для сборной Чехии на Мундиалях датируется 2006 годом. Чехи тогда попали в одну группу с будущими чемпионами мира – итальянцами. Еще в том квартете были сборные США и Ганы. Чехи в итоге заняли третье место.

Отбор на ЧМ-2026 для «трехцветных» сложился непросто. Со сборной Хорватии чехи не сумели конкурировать за первое место в группе, поэтому конкурировали за второе со сборной Фарерских островов.

Конкурировали неплохо, опередив островитян на финише на четыре балла.

А дальше для сборной Чехии начались хождения по мукам. Первым соперником подопечных Мирослава Коубека в плей-офф стала сборная Ирландии. Островитяне считались фаворитами противостояния, но чехи уперлись. И довели дело до серии послематчевых пенальти, которую выиграли.

В аналогичном ключе сборная Чехии сыграла и во второй серии плей-офф – против сборной Дании, которую прошла по пенальти.

Главный тренер

Мирослав Коубек – один из самых возрастных тренеров на этом Мундиале (ему 74 года), и один из тренеров-дебютантов чемпионатов мира. В чешском футболе Коубек имеет непререкаемый авторитет, хотя в качестве трофея на «внутреннем рынке» может похвастаться, разве что, чемпионским титулом во главе «Виктории» (Пльзень).

Национальную сборную Чехии Коубек возглавил в конце декабря минувшего года. То есть, этого специалиста чешская федерация назначила аккурат на матчи плей-офф ЧМ-2026. И не прогадала.

Футбол, который ставит опытный тренер своим подопечным в сборной, вряд ли можно назвать зрелищным. Акцент на физику, на строгую игру в обороне и вертикальные передачи в чужую штрафную площадь. Иначе нынешняя сборная Чехии играть не умеет.

Лидер команды

Главное действующее лицо сборной Чехии в атаке – Патрик Шик. Маститый форвард «Байера», наколотивший за «фармацевтов» почти 50 мячей в последних двух сезонах, привык играть в силовой и вертикальный футбол. Шик практически неудержим в игре на «втором этаже», хотя и «на первом» он чувствует себя отменно.

За свою национальную команду Патрик дебютировал десять лет назад, и с тех пор является главной опцией в атаке. На его счету – 25 мячей в футболке сборной.

На чемпионате Европы 2020 года Шик стал лучшим бомбардиром турнира (наряду с Роналду). В его активе было пять забитых мячей. Тогда чехи добрались до четвертьфинала.

Заявка

Вратари: Индржих Станек («Славия»), Матей Коварж (ПСВ), Лукаш Горничек («Брага»)

Защитники: Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»), Давид Доудера («Славия»), Томаш Голеш («Славия»), Робин Гранач («Хоффенхайм»), Штепан Халоупек («Славия»), Давид Юрасек («Славия»), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон»), Ярослав Зелены («Спарта»), Давид Зима («Славия»)

Полузащитники: Лукаш Черв («Виктория»), Владимир Дарида («Градец-Кралове»), Лукаш Провод («Славия»), Михал Садилек («Славия»), Гуго Сохурек («Спарта»), Александр Сойка («Виктория»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шульц («Лион»), Денис Вишинский («Виктория»)

Нападающие: Адам Гложек («Хоффенхайм»), Томаш Хорый («Славия»), Моймир Хитил («Славия»), Ян Кухта («Спарта»), Патрик Шик («Байер»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

12 июня

Республика Корея – Чехия (05.00 по киевскому времени, «Акрон», Сапопан)

18 июня

Чехия – ЮАР (19.00 по киевскому времени, «Мерседес-Бенц», Атланта)

25 июня

Чехия – Мексика (04.00 по киевскому времени, «Ацтека», Мехико)

Прогноз на групповой этап: третье место

