ОФИЦИАЛЬНО: Бывший тренер Цыганкова и Ваната возглавил Аякс

После горького вылета из высшего дивизиона чемпионата Испании с «Жироной» и пяти сезонов в клубе Мичел Санчес официально стал новым тренером «Аякса». Амстердамский клуб объявил о приходе тренера, который подпишет контракт до 2028 года.

«Я чувствую себя здесь прекрасно, я горжусь тем, что делаю этот следующий шаг в своей карьере. «Аякс» – это громкое имя в Европе, клуб, который всегда воспитывал молодых, талантливых игроков», – заявил Мичел.

Работа в «Жироне» сделала этого тренера одним из самых привлекательных в европейском футболе. Он вывел клуб в Лигу чемпионов после того, как на равных боролся с «Барселоной» и «Реалом», благодаря привлекательному, динамичному и атакующему стилю игры, который привлек внимание далеко за пределами Ла Лиги.