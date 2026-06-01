МИЧЕЛ – об уходе из Жироны: «Не хочу прощаться. Мы написали историю»

Наставник Мичел после пяти лет во главе Жироны покинул команду, которая вылетела в Сегунду.

«Футбол – моя жизнь, и я провел в Жироне 5 прекрасных лет. Не хочу прощаться, потому что мое сердце останется навсегда тут. Здесь мы написали историю – вышли в Ла Лигу, вышли в Лигу чемпионов».

«Мне было приятно работать тут, тренировать футболистов Жироны. Но футбол таков, что нужно уходить. Этот этап закрыт, но память о нем останется навсегда», – сказал Мичел.

С наставником команда выходила в Ла Лигу, а также впервые в истории играла в Лиге чемпионов.