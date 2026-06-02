Итоговая таблица Первой лиги. Буковина и Черноморец вышли в УПЛ

2 июня завершился последний, 30-й тур Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

В заключительном матче турнира черновицкая Буковина обыграла Металлург из Запорожья (4:0).

По итогам чемпионата Буковина (81 очко) и Черноморец (65) поднялись в классе и вышли в УПЛ.

Еще две команды – Левый Берег (63) и Агробизнес (53) – будут играть в переходных матчах за путевки в элиту.

В переходных матчах за путевки в УПЛ 5 и 9 июня сыграют: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег.

Первую лигу покинут полтавская Ворскла, не получившая лицензию на следующий сезон, Подолье Хмельницкий и Металлург Запорожье.

Из Второй лиги поднимутся Куликов-Белка и Локомотив Киев, а также ожидают официальных решений Колос-2 и Полесье-2.

Первая лига. 30-й тур

30.05. 13:00. Ворскла Полтава – Подолье Хмельницкий – 1:1

01.06. 13:00. Агробизнес Волочиск – Чернигов – 1:0

01.06. 13:00. Ингулец Петрово – Левый Берег Киев – 1:3

01.06. 13:00. Пробой Городенка – Прикарпатье И.-Франковск – 0:3

01.06. 13:00. Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы – 2:0

01.06. 13:00. Черноморец Одесса – Металлист Харьков – 1:0

01.06. 13:00. ЮКСА Тарасовка – Нива Тернополь – 3:0

02.06. 13:00. Металлург Запорожье – Буковина Черновцы – 0:4

Турнирная таблица Первой лиги

