Итоговая таблица Первой лиги. Буковина и Черноморец вышли в УПЛ
Левый Берег и Агробизнес будут играть в переходных матчах за путевки в элиту
2 июня завершился последний, 30-й тур Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
В заключительном матче турнира черновицкая Буковина обыграла Металлург из Запорожья (4:0).
По итогам чемпионата Буковина (81 очко) и Черноморец (65) поднялись в классе и вышли в УПЛ.
Еще две команды – Левый Берег (63) и Агробизнес (53) – будут играть в переходных матчах за путевки в элиту.
В переходных матчах за путевки в УПЛ 5 и 9 июня сыграют: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег.
Первую лигу покинут полтавская Ворскла, не получившая лицензию на следующий сезон, Подолье Хмельницкий и Металлург Запорожье.
Из Второй лиги поднимутся Куликов-Белка и Локомотив Киев, а также ожидают официальных решений Колос-2 и Полесье-2.
Первая лига. 30-й тур
- 30.05. 13:00. Ворскла Полтава – Подолье Хмельницкий – 1:1
- 01.06. 13:00. Агробизнес Волочиск – Чернигов – 1:0
- 01.06. 13:00. Ингулец Петрово – Левый Берег Киев – 1:3
- 01.06. 13:00. Пробой Городенка – Прикарпатье И.-Франковск – 0:3
- 01.06. 13:00. Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы – 2:0
- 01.06. 13:00. Черноморец Одесса – Металлист Харьков – 1:0
- 01.06. 13:00. ЮКСА Тарасовка – Нива Тернополь – 3:0
- 02.06. 13:00. Металлург Запорожье – Буковина Черновцы – 0:4
Турнирная таблица Первой лиги
