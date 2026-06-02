Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итоговая таблица Первой лиги. Буковина и Черноморец вышли в УПЛ
Украина. Первая лига
02 июня 2026, 14:59 | Обновлено 02 июня 2026, 15:00
Итоговая таблица Первой лиги. Буковина и Черноморец вышли в УПЛ

Левый Берег и Агробизнес будут играть в переходных матчах за путевки в элиту

ФК Буковина

2 июня завершился последний, 30-й тур Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

В заключительном матче турнира черновицкая Буковина обыграла Металлург из Запорожья (4:0).

По итогам чемпионата Буковина (81 очко) и Черноморец (65) поднялись в классе и вышли в УПЛ.

Еще две команды – Левый Берег (63) и Агробизнес (53) – будут играть в переходных матчах за путевки в элиту.

В переходных матчах за путевки в УПЛ 5 и 9 июня сыграют: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег.

Первую лигу покинут полтавская Ворскла, не получившая лицензию на следующий сезон, Подолье Хмельницкий и Металлург Запорожье.

Из Второй лиги поднимутся Куликов-Белка и Локомотив Киев, а также ожидают официальных решений Колос-2 и Полесье-2.

Первая лига. 30-й тур

  • 30.05. 13:00. Ворскла Полтава – Подолье Хмельницкий – 1:1
  • 01.06. 13:00. Агробизнес Волочиск – Чернигов – 1:0
  • 01.06. 13:00. Ингулец Петрово – Левый Берег Киев – 1:3
  • 01.06. 13:00. Пробой Городенка – Прикарпатье И.-Франковск – 0:3
  • 01.06. 13:00. Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы – 2:0
  • 01.06. 13:00. Черноморец Одесса – Металлист Харьков – 1:0
  • 01.06. 13:00. ЮКСА Тарасовка – Нива Тернополь – 3:0
  • 02.06. 13:00. Металлург Запорожье – Буковина Черновцы – 0:4

Турнирная таблица Первой лиги

