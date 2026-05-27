Александрия заменила Рух, в сборную довызван вратарь, развязка ЧМ по хоккею
Главные новости за 26 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 26 мая.
1. Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
В случае неудачи в Лиге Европы Динамо тоже может сыграть в Лиге конференций
2A. Два клуба с большими традициями провели первую битву за путевку в Лигу 1
Сент-Этьен и Ницца разошлись миром в первом переходном матче
2B. Завершен 1-й тур Евро-2026 U-17. Турнирные таблицы: сложная победа Дании
Сборная Дании переиграла команду Черногории со счетом 2:1
3. Восемь месяцев ожидания. Чернигов и Металлист сыграли матч 7-го тура
Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу харьковской команды
4. Стало известно, кто заменил Рух в переходных матчах за выживание в УПЛ
Александрия получила шанс остаться в элитном дивизионе
5A. Андреа Мальдера вызвал вратаря-легионера в сборную Украины
Георгий Ермаков впервые в карьере получил вызов в национальную команду
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с бразильским защитником
Лукас Тейлор покинул житомирскую команду
6A. ЧМ-2026 по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею
6B. Сборная Украины объявила расширенный состав на Лигу наций по волейболу
В заявку сине-желтой команды вошли 30 волейболистов
7A. Олейникова успешно дебютировала на Ролан Гаррос, разгромив нейтралку
В первом раунде Александра в двух сетах победила Елену Приданкину
7B. Калинина сделала баранку, но проиграла в 1-м раунде Ролан Гаррос
Диан Парри совершила камбек на старте в Париже
7C. Рекорд: впервые пять украинок вышли во 2-й раунд Ролан Гаррос
Свитолина, Стародубцева, Снигур, Олейникова, Костюк продолжают борьбу
8. Сборная Украины стартует на чемпионате Европы 2026 по мини-футболу
Сине-желтая команда сыграет в Братиславе против Бельгии, Сербии и Турции
9. Как Антонелли сломал Расселла на его трассе, а Хэмилтон вернулся в прайм
Анализ основных событий 5-го этапа Формулы-1 2026 года
10. Стадионы ЧМ-2026 и все, что о них нужно знать накануне старта турнира
Об аренах, на которых состоятся матчи 23-го мундиаля в истории футбола
