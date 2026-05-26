Восемь месяцев ожидания. Чернигов и Металлист сыграли матч 7-го тура

Во вторник, 26 мая, в Чернигове состоялся перенесенный матч седьмого тура Первой лиги. ФК «Чернигов» принимал харьковский «Металлист».

Матч должен был пройти еще 21 сентября прошлого года. Но тогда проведению поединка помешала продолжительная воздушная тревога.

Ситуация повторилась и сегодня. Поединок должен был начаться в 12:00. Но команды вышли на поле в 15:20.

«Чернигов» открыл счет на 13-й минуте. Алексей Зенченко замкнул подачу со штрафного.

«Металлист» отыгрался на 58-й минуте. Гол на свой счет записал Даниил Приходько.

На 84-й минуте гости вышли вперед. Даниил Кайдалов забил прямым ударом со штрафного.

Первая лига. 7-й тур (перенесенный матч). Чернигов, стадион «Чернигов Арена». 26 мая

ФК «Чернигов» (Чернигов) – «Металлист» (Харьков) – 1:2

Голы: Зенченко, 13 – Приходько, 58, Кайдалов, 84

