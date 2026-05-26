Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Восемь месяцев ожидания. Чернигов и Металлист сыграли матч 7-го тура
Первая лига
Чернигов
26.05.2026 12:00 – FT 1 : 2
Металлист
Матч был перенесен с 21 сентября 2025 на 26 мая 2026 из-за длительной воздушной тревоги
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 мая 2026, 17:21 | Обновлено 26 мая 2026, 17:46
364
3

Восемь месяцев ожидания. Чернигов и Металлист сыграли матч 7-го тура

Поединок ФК «Чернигов» – «Металлист» завершился со счетом 1:2

26 мая 2026, 17:21 | Обновлено 26 мая 2026, 17:46
364
3 Comments
Восемь месяцев ожидания. Чернигов и Металлист сыграли матч 7-го тура
ФК Чернигов

Во вторник, 26 мая, в Чернигове состоялся перенесенный матч седьмого тура Первой лиги. ФК «Чернигов» принимал харьковский «Металлист».

Матч должен был пройти еще 21 сентября прошлого года. Но тогда проведению поединка помешала продолжительная воздушная тревога.

Ситуация повторилась и сегодня. Поединок должен был начаться в 12:00. Но команды вышли на поле в 15:20.

«Чернигов» открыл счет на 13-й минуте. Алексей Зенченко замкнул подачу со штрафного.

«Металлист» отыгрался на 58-й минуте. Гол на свой счет записал Даниил Приходько.

На 84-й минуте гости вышли вперед. Даниил Кайдалов забил прямым ударом со штрафного.

Первая лига. 7-й тур (перенесенный матч). Чернигов, стадион «Чернигов Арена». 26 мая

ФК «Чернигов» (Чернигов) – «Металлист» (Харьков) – 1:2

Голы: Зенченко, 13 – Приходько, 58, Кайдалов, 84

Видеозапись матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кайдалов (Металлист).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Приходько (Металлист).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Зенченко (Чернигов).
По теме:
Легенда Карат дал совет Ярмоленко, который провел хороший сезон за Динамо
«Нас делают клоунами, тупое издевательство». Эксперт – о снятии Руха з УП
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ исключила Рух из чемпионата. Чем запомнилась команда
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Чернигов Даниил Кайдалов Даниил Приходько
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Салах получил новые варианты продолжения карьеры в Европе
Футбол | 26 мая 2026, 17:53 0
Салах получил новые варианты продолжения карьеры в Европе
Салах получил новые варианты продолжения карьеры в Европе

На египтянина нацелились «Рома» и «Милан»

Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 26 мая 2026, 07:34 4
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное

Яцык мог перейти в «Металлист 1925», однако сделку заблокировал Костюк

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
Футбол | 26.05.2026, 15:59
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 26.05.2026, 08:00
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Бокс | 26.05.2026, 08:39
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ура! Задача выполнена. Прописка сохранена. Двигаемся дальше!
Ответить
+3
Красені ;)
Ответить
+2
До CAS оп'ять будуть писати,щоб рахунок опротестувати?
Ответить
+2
Популярные новости
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 6
Бокс
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 16
Бокс
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 5
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 6
Футбол
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
25.05.2026, 05:12 3
Бокс
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем