Во вторник, 26 мая, состоится перенесенный поединок 7-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 12:00.



Чернигов



Как для новичка Первой лиги Украины, «Чернигов» демонстрирует довольно неплохие результаты. После 27 туров чемпионата на балансе «тигров» есть 30 зачетных пунктов, пока позволяют им находиться на 13-й позиции турнирной таблицы, то есть в зоне переходных игр. Расстояние от безопасной 12-й ступени не слишком серьезное – 3 очка, кроме того у «Чернигова» есть 2 игры в запасе.



Но главным достижением клуба стал выход в финал Кубка Украины – на своем пути «тигры» обыграли киевский «Атлет», «Кривбасс» (криворожцам засчитали тех поражение), «Лесное», «Феникс-Мариуполь» и «Металлист 1925». Однако в последнем поединке «черно-желтые» уступили «Динамо» со счетом 1:3.



Металлист



В общем, харьковчане проводят не лучший сезон, но в последних поединках их результаты несколько улучшились. За 28 поединков Первой лиги «Металлист» набрал 34 очка, пока позволяют ему находиться на 10-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от зоны переходных игр на данный момент составляет 4 зачетных пункта.



В национальном кубке «Металлист» обыграл сарненский «Маяк», однако уступил «ЛНЗ» на стадии 1/16 финала со счетом 0:2.



Личные встречи



В общем, коллективы играли между собой трижды – за это время между ними царит равновесие. Каждый клуб одержал по 1 победе, а еще 1 игра завершилась вничью.



Интересные факты

В последних 7-х играх «Чернигову» удалось победить только 1 раз.

«Металлист» получил 7/9 возможных очков за 3 предыдущих матча.

В 4/5 предыдущих играх «Чернигова» забивали обе команды.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.