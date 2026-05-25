Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чернигов – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Чернигов
26.05.2026 12:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
25 мая 2026, 16:54 | Обновлено 25 мая 2026, 17:00
62
0

Чернигов – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 26 мая в 12:00 по Киеву

25 мая 2026, 16:54 | Обновлено 25 мая 2026, 17:00
62
0
Чернигов – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Чернигов

Во вторник, 26 мая, состоится перенесенный поединок 7-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Чернигов

Как для новичка Первой лиги Украины, «Чернигов» демонстрирует довольно неплохие результаты. После 27 туров чемпионата на балансе «тигров» есть 30 зачетных пунктов, пока позволяют им находиться на 13-й позиции турнирной таблицы, то есть в зоне переходных игр. Расстояние от безопасной 12-й ступени не слишком серьезное – 3 очка, кроме того у «Чернигова» есть 2 игры в запасе.

Но главным достижением клуба стал выход в финал Кубка Украины – на своем пути «тигры» обыграли киевский «Атлет», «Кривбасс» (криворожцам засчитали тех поражение), «Лесное», «Феникс-Мариуполь» и «Металлист 1925». Однако в последнем поединке «черно-желтые» уступили «Динамо» со счетом 1:3.

Металлист

В общем, харьковчане проводят не лучший сезон, но в последних поединках их результаты несколько улучшились. За 28 поединков Первой лиги «Металлист» набрал 34 очка, пока позволяют ему находиться на 10-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от зоны переходных игр на данный момент составляет 4 зачетных пункта.

В национальном кубке «Металлист» обыграл сарненский «Маяк», однако уступил «ЛНЗ» на стадии 1/16 финала со счетом 0:2.

Личные встречи

В общем, коллективы играли между собой трижды – за это время между ними царит равновесие. Каждый клуб одержал по 1 победе, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • В последних 7-х играх «Чернигову» удалось победить только 1 раз.
  • «Металлист» получил 7/9 возможных очков за 3 предыдущих матча.
  • В 4/5 предыдущих играх «Чернигова» забивали обе команды.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Чернигов
26 мая 2026 -
12:00
Металлист
Тотал больше 2 1.6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Мы приложим максимум усилий в переходных матчах»
Стали известны первые игроки, с которыми попрощается Пробой
Василий КОБИН: «Нам повезло»
Чернигов Металлист Харьков прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Бокс | 25 мая 2026, 10:51 18
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»

Голландец рассказал, чего он ждет от поданной апелляции

Учасник Лиги чемпионов предложил Лунину место в стартовом составе
Футбол | 25 мая 2026, 08:01 9
Учасник Лиги чемпионов предложил Лунину место в стартовом составе
Учасник Лиги чемпионов предложил Лунину место в стартовом составе

«Интер» нацелился на голкипера сборной Украины, который защищает цвета мадридского «Реала»

Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Бокс | 25.05.2026, 05:12
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
«Посмотрим». Трубин не исключил свой трансфер в европейский топ-клуб
Футбол | 25.05.2026, 15:12
«Посмотрим». Трубин не исключил свой трансфер в европейский топ-клуб
«Посмотрим». Трубин не исключил свой трансфер в европейский топ-клуб
В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 25.05.2026, 09:15
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 3
Бокс
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезон в новом клубе
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезон в новом клубе
23.05.2026, 18:45
Футбол
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 242
Бокс
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
23.05.2026, 23:25 4
Футбол
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 1
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 13
Футбол
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
24.05.2026, 19:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем