ОФИЦИАЛЬНО. Первый на выход. Полесье попрощалось с легионером

Житомирское Полесье официально объявило о завершении сотрудничества с бразильским защитником Лукасом Тейлором. Об этом пишет официальный сайт «волков».

«Футбольный клуб «Полесье» искренне благодарит Лукаса за профессионализм, весомый вклад в исторические успехи клуба и преданность команде. Его опыт и характер навсегда останутся частью новейшей истории «волков».

Желаем Лукасу успехов в дальнейшей профессиональной карьере, новых спортивных достижений и ярких побед», – говорится в лаконичном сообщении.

Опытный правый защитник присоединился к «волкам» 18 октября 2023 года. За это время Тейлор провел в составе житомирян 33 матча, отличился 1 забитым голом и отдал 2 результативные передачи.