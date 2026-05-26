Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Первый на выход. Полесье попрощалось с легионером
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 16:09 | Обновлено 26 мая 2026, 16:54
1250
1

ОФИЦИАЛЬНО. Первый на выход. Полесье попрощалось с легионером

Лукас Тейлор попрощался с «волками»

26 мая 2026, 16:09 | Обновлено 26 мая 2026, 16:54
1250
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Первый на выход. Полесье попрощалось с легионером
ФК Полесье. Лукас Тейлор

Житомирское Полесье официально объявило о завершении сотрудничества с бразильским защитником Лукасом Тейлором. Об этом пишет официальный сайт «волков».

«Футбольный клуб «Полесье» искренне благодарит Лукаса за профессионализм, весомый вклад в исторические успехи клуба и преданность команде. Его опыт и характер навсегда останутся частью новейшей истории «волков».

Желаем Лукасу успехов в дальнейшей профессиональной карьере, новых спортивных достижений и ярких побед», – говорится в лаконичном сообщении.

Опытный правый защитник присоединился к «волкам» 18 октября 2023 года. За это время Тейлор провел в составе житомирян 33 матча, отличился 1 забитым голом и отдал 2 результативные передачи.

По теме:
Экс-тренер сборных Украины: «Динамо выступило в УПЛ на 30% возможностей»
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ исключила Рух из чемпионата. Чем запомнилась команда
Источник: легионер, который отказал Динамо, уйдет из УПЛ
Лукас Тейлор Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал имя следующего соперника и выдвинул условие
Бокс | 26 мая 2026, 10:31 7
Усик назвал имя следующего соперника и выдвинул условие
Усик назвал имя следующего соперника и выдвинул условие

Александр готов к реваншу с Рико

Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Теннис | 25 мая 2026, 17:31 56
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026

Элина дожала Анну на супертай-брейке и вышла во второй раунд мейджора в Париже

В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 26.05.2026, 08:00
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
Бокс | 25.05.2026, 16:41
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
Юрий Вернидуб сообщил, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Футбол | 26.05.2026, 14:51
Юрий Вернидуб сообщил, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Юрий Вернидуб сообщил, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Футболіст практично пропустив сезон через травми. Тож все логічно, якби жорстко це не було
Ответить
0
Популярные новости
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 45
Бокс
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
25.05.2026, 05:12 3
Бокс
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
25.05.2026, 06:12 6
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 24
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
24.05.2026, 17:06 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем