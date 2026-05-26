Буткевич пообещал, что Полесье оформит полноценный трансфер игрока Динамо

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич провел разговор с вингером Максимом Брагару, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо».

Известный украинский функционер пообещал 23-летнему футболисту, что сделает все возможное, чтобы оформить полноценный трансфер игрока сборной Украины U-21.

Брагару полностью удовлетворен своим положением в составе житомирского клуба, где провел 29 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Футболист присоединился к «Динамо» в июле 2024 года, перейдя из одесского «Черноморца». За «бело-синих» сыграл 27 поединков, записал на свой счет два результативных удара и один ассист.

Трансферная стоимость Брагару составляет 1,3 миллиона евро. В активе футболиста – 33 матча в футболке сборной Украины U-21, где он отличился четырьмя забитыми мячами.