Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буткевич пообещал, что Полесье оформит полноценный трансфер игрока Динамо
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 14:22 |
1520
0

Буткевич пообещал, что Полесье оформит полноценный трансфер игрока Динамо

Житомирский клуб намерен сохранить вингера сборной Украины U-21 Максима Брагару

26 мая 2026, 14:22 |
1520
0
Буткевич пообещал, что Полесье оформит полноценный трансфер игрока Динамо
ФК Полесье Житомир. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич провел разговор с вингером Максимом Брагару, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо».

Известный украинский функционер пообещал 23-летнему футболисту, что сделает все возможное, чтобы оформить полноценный трансфер игрока сборной Украины U-21.

Брагару полностью удовлетворен своим положением в составе житомирского клуба, где провел 29 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Футболист присоединился к «Динамо» в июле 2024 года, перейдя из одесского «Черноморца». За «бело-синих» сыграл 27 поединков, записал на свой счет два результативных удара и один ассист.

Трансферная стоимость Брагару составляет 1,3 миллиона евро. В активе футболиста – 33 матча в футболке сборной Украины U-21, где он отличился четырьмя забитыми мячами.

По теме:
Беллингем потребовал у руководства Реала супертрансфер
Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер
Динамо нацелилось на подписание украинского форварда
Полесье Житомир Максим Брагару Геннадий Буткевич Динамо Киев ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Бокс | 26 мая 2026, 08:09 4
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»

Известный экс-боксер – о бое с Рико

Ванат прокомментировал слухи о переходе в Вильярреал
Футбол | 26 мая 2026, 11:39 2
Ванат прокомментировал слухи о переходе в Вильярреал
Ванат прокомментировал слухи о переходе в Вильярреал

Украинец опроверг слухи о трансфере

Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 26.05.2026, 07:34
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Футбол | 26.05.2026, 10:02
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
Бокс | 25.05.2026, 16:41
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
24.05.2026, 09:56 4
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 12
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 45
Бокс
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
24.05.2026, 19:20 7
Футбол
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 8
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 24
Бокс
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
25.05.2026, 05:12 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем