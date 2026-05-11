Полесье может приобрести игрока Динамо, который не входит в планы Костюка

Вингер киевского «Динамо» Максим Брагару может продолжить карьеру в составе житомирского «Полесья», в котором проводит нынешний сезон на правах аренды.

«Бело-синие» готовы попрощаться с 23-летним футболистом, который не входит в планы главного тренера Игоря Костюка, и уже определились с суммой потенциального трансфера.

По информации источника, киевский клуб требует за переход Брагару 2,5 миллиона евро – президент «волков» Геннадий Буткевич считает сумму завышенной, но стороны готовы к переговорам.

В нынешнем сезоне вингер провел 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи. Трансферная стоимость Брагару составляет 1,3 миллиона евро.

В активе футболиста – 33 игру в футболке сборной Украины U-21, где он записал на свой счет четыре забитых мяча.