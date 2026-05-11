Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье может приобрести игрока Динамо, который не входит в планы Костюка
Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 08:51 |
1734
2

Полесье может приобрести игрока Динамо, который не входит в планы Костюка

Киевский клуб требует 2,5 миллиона евро за полноценный трансфер вингера Максима Брагару

11 мая 2026, 08:51 |
1734
2 Comments
Полесье может приобрести игрока Динамо, который не входит в планы Костюка
ФК Полесье Житомир. Максим Брагару

Вингер киевского «Динамо» Максим Брагару может продолжить карьеру в составе житомирского «Полесья», в котором проводит нынешний сезон на правах аренды.

«Бело-синие» готовы попрощаться с 23-летним футболистом, который не входит в планы главного тренера Игоря Костюка, и уже определились с суммой потенциального трансфера.

По информации источника, киевский клуб требует за переход Брагару 2,5 миллиона евро – президент «волков» Геннадий Буткевич считает сумму завышенной, но стороны готовы к переговорам.

В нынешнем сезоне вингер провел 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи. Трансферная стоимость Брагару составляет 1,3 миллиона евро.

В активе футболиста – 33 игру в футболке сборной Украины U-21, где он записал на свой счет четыре забитых мяча.

По теме:
Шахтер намерен вернуть футболиста, который играет в чемпионате Германии
Экс-арбитр ФИФА рассказал об ошибках судей в двух матчах УПЛ
Шахтер приближается к подписанию защитника из АПЛ
Полесье Житомир Динамо Киев Максим Брагару Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 11 мая 2026, 02:41 4
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом

Митрофанов решил повесить перчатки на гвоздь

Игорь Суркис сообщил, когда Динамо совершит громкие трансферы
Футбол | 11 мая 2026, 07:42 9
Игорь Суркис сообщил, когда Динамо совершит громкие трансферы
Игорь Суркис сообщил, когда Динамо совершит громкие трансферы

Это произойдет после войны

Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Футбол | 10.05.2026, 13:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Футболисту Динамо досталось за желание покинуть клуб
Футбол | 11.05.2026, 09:02
Футболисту Динамо досталось за желание покинуть клуб
Футболисту Динамо досталось за желание покинуть клуб
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Бокс | 11.05.2026, 07:46
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
конено это не адекватная цена. 1 млн красная цена.
Ответить
+2
Цілком адекватні гроші. У Назаренка, який на три роки старший і за якого Полісся запросило б аж ніяк не менше, гірша статистика у цьому сезоні.
Ответить
-1
Популярные новости
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 1
Футбол
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
09.05.2026, 21:40
Волейбол
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
09.05.2026, 14:35 5
Бокс
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
Бокс
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 27
Футбол
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 45
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 92
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем