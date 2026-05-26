ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
Александрия получила шанс остаться в УПЛ
Клуб УПЛ Александрия сообщил, что по итогам общих сборов УПЛ была удовлетворена заявка команды Рух о снятии с чемпионата Украины.
Это означает, что вместо Руха, который завершил сезон на 14-й позиции в зоне переходных матчей за право остаться в УПЛ, матч плей-офф сыграет Александрия.
Команда Владимира Шарана закончила чемпионат УПЛ в зоне прямого вылета в Первую лигу, но теперь получила шанс остаться в элитном дивизионе.
Соперником Александрии, скорее всего, станет Левый Берег. В еще одном переходном матче сыграют Кудровка и Агробизнес.
Матчи плей-офф состоятся 5 и 9 июня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
