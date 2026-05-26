  ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 15:59 | Обновлено 26 мая 2026, 16:27
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ

Александрия получила шанс остаться в УПЛ

ФК Александрия

Клуб УПЛ Александрия сообщил, что по итогам общих сборов УПЛ была удовлетворена заявка команды Рух о снятии с чемпионата Украины.

Это означает, что вместо Руха, который завершил сезон на 14-й позиции в зоне переходных матчей за право остаться в УПЛ, матч плей-офф сыграет Александрия.

Команда Владимира Шарана закончила чемпионат УПЛ в зоне прямого вылета в Первую лигу, но теперь получила шанс остаться в элитном дивизионе.

Соперником Александрии, скорее всего, станет Левый Берег. В еще одном переходном матче сыграют Кудровка и Агробизнес.

Матчи плей-офф состоятся 5 и 9 июня.

Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Левый Берег Киев Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
З якого переляку? По спортивному принципу вони покинули турнір. Нехай з першої лігі команди грають за вихід в УПЛ.
Це не справедливо, вони за спортивним принципом покинули УПЛ, команда що займе 3 місце в перші лізі повинна підвищитись без перехідних матчів.
Ну хотілося б знову побачити ЛБ в УПЛ...Але в любому випадку, дуель буде цікава!
Погоджуюсь з попередніми коментарями, якщо Рух знімається і не бере участь в перехідних матчах, значить ЛБ має напряму потрапляти в УПЛ і один матч плей офф Кудрівка Агробізнес. З якого дива цей помийний колхоз отримує ще якісь шанси
Повинна бути принаймні додаткова гра із 5 командою 1 ліги. От коли виграють, тоді хай і перехідні ігри грають. Знову цей цирк. Один раз пропишіть регламент і все.
