ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ

Клуб УПЛ Александрия сообщил, что по итогам общих сборов УПЛ была удовлетворена заявка команды Рух о снятии с чемпионата Украины.

Это означает, что вместо Руха, который завершил сезон на 14-й позиции в зоне переходных матчей за право остаться в УПЛ, матч плей-офф сыграет Александрия.

Команда Владимира Шарана закончила чемпионат УПЛ в зоне прямого вылета в Первую лигу, но теперь получила шанс остаться в элитном дивизионе.

Соперником Александрии, скорее всего, станет Левый Берег. В еще одном переходном матче сыграют Кудровка и Агробизнес.

Матчи плей-офф состоятся 5 и 9 июня.