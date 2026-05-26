Стадионы ЧМ-2026 и все, что о них нужно знать накануне старта турнира

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Уже 11 июня стартует 23-й по счету чемпионат мира по футболу, финальная часть которого на этот раз пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Увы, на этот турнир так и не смогла квалифицироваться национальная сборная Украины, из-за чего отечественным болельщикам придется выбирать себе фаворитов личных симпатий из числа других команд. А команд на ЧМ-2026 впервые в истории мундиалей будет аж 48.

Во многом по причине большого количества команд-участниц, на ЧМ-2026 будет задействовано аж 16 стадионов из различных городов, 11 из них представляют США, 3 – Мексику и 2 – Канаду. Любопытно, что ни одна из девяти арен, где проходили матчи финальной части ЧМ-1994, в 2026-м в список принимающих сторон так и не попала. Да и вообще из 16 стадионов лишь один может похвастаться тем, что на нем ранее проходили матчи чемпионатов мира…

Впрочем, давайте несколько подробнее поговорим обо всех аренах ЧМ-2026, расставив их в порядке количества матчей, которые на них состоятся.

Эстадио Бе-бе-уве-а (Монтеррей Стэдиум)*

Город: Гуадалупе

Вместимость: 53529 зрителей

* здесь и далее в скобках указано название стадиона, которое используется в официальных документах ФИФА на период проведения ЧМ-2026. Ограничения связаны с правилами спонсорства

Getty Images/Global Images Ukraine

«Эстадио Бе-бе-уве-а» был введен в эксплуатацию в 2015 году и после того стал домашним для ФК «Монтеррей», который является пятикратным чемпионом Мексики. На постройку арены пошло 200 миллионов долларов, что сделало ее на момент возведения самой дорогой в стране.

Фактическим владельцем арены является компания FEMSA, которая управляет крупнейшей в мире независимой группой по розливу Coca-Cola и крупнейшей сетью магазинов шаговой доступности в Мексике. Кроме того, именно FEMSA является владельцем ФК «Монтеррей», выступающего в элитном дивизионе мексиканского футбола.

«Эстадио Бе-бе-уве-а» выделяется тем, что с северо-западной его части открывается вид на Серро-де-ла-Силья – известную гору с максимальной вершиной в 1820 метров. Также вокруг арены очень много зеленых зон, что помогает ей гармонично вписываться в находящийся неподалеку Новый Экологический парк.

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 14 июня группа F Швеция – Тунис 20 июня группа F Тунис – Япония 24 июня группа А ЮАР – Южная Корея 29 июня 1/16 финала 1 место (F) – 2 место (C)

Акрон (Гвадалахара Стэдиум)

Город: Сапопан

Вместимость: 49813 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

Стадион «Акрон» был заложен в 2004 году, однако столкнулся с проблемами при завершении работ и фактически был открыт только в 2010-м. Ныне эта арена является домашней для одного из грандов мексиканского клубного футбола – ФК «Гвадалахара».

На возведение арены, по оценкам, ушло порядка 180 миллионов долларов, а ее владельцем является Амаури Вергара – 38-летний мексиканский бизнесмен, который по совместительству является мажоритарным акционером и президентом «Гвадалахары», а также компании Grupo Omnilife, которая занимается распространением на рынке пищевых добавок.

Эта арена активно используется для проведения различных международных футбольных матчей, а также боксерских боев и организации музыкальных концертов. В частности, в марте минувшего года здесь в рамках своего мирового турне выступала колумбийская певица Shakira.

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 11 июня группа A Южная Корея – Чехия 18 июня группа A Мексика – Южная Корея 23 июня группа K Колумбия – ДР Конго 26 июня группа H Уругвай – Испания

Ацтека (Мехико Сити Стэдиум)

Город: Мехико

Вместимость: 87523 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

На стадионе «Ацтека» свои домашние матчи обычно проводит самый титулованный и один из наиболее популярных клубов Мексики – «Америка». Эта арена считается одним из культовых футбольных сооружений мира, так как она стала первой, которая принимала два финала мундиалей в истории: в 1970-м здесь Бразилия обыграла Италию (4:1), а в 1986-м – Аргентина справилась со сборной ФРГ (3:2). Кроме того, именно на «Ацтеке» был забит легендарный «гол рукой Бога», автором которого стал аргентинец Диего Марадона, а пострадала сборная Англии.

«Ацтека» – стадион с большой историей. Его строительство было начато в 1961 году, а завершено в 1966-м. Впоследствии арена пережила пять реконструкций, последняя из которых приурочена как раз к финальной части ЧМ-2026.

Владельцем арены является мексиканская телекоммуникационная компания Televisa, которой принадлежит также контрольный пакет акций «Америки». В прошлом, помимо матчей двух чемпионатов мира, культовое спортивное сооружение принимало Летние Олимпийские игры 1968 года, Кубок конфедераций-1999, финал Кубка Либертадорес, Золотой кубок КОНКАКАФ, а также множество иных спортивных событий.

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 11 июня группа A Мексика – ЮАР 17 июня группа K Узбекистан – Колумбия 24 июня группа A Чехия – Мексика 30 июня 1/16 финала 1 место (A) – 3 место (C/E/F/H/I) 5 июля 1/8 финала станет известно позже

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Бимо Филд (Торонто Стэдиум)

Город: Торонто

Вместимость: 45736 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

Начало строительству «Бимо Филд» было положено в марте 2006 года, а уже в апреле 2007-го стадион был официально открыт. На его возведение ушло 63 миллиона канадских долларов, однако впоследствии арена пережила одну реконструкцию и одно расширение. Специально под ЧМ-2026 стадион был расширен и ныне способен вместить почти 46 тысяч зрителей, хотя ранее его постоянная емкость составляла чуть более 28 тысяч.

«Бимо Филд» принадлежит муниципалитету Торонто, однако управляется частной компанией, которой среди прочих принадлежит ФК «Торонто» – один из участников североамериканской MLS. Также здесь свои домашние матчи проводит команда по канадскому футболу «Торонто Аргонавтс», а еще – национальная сборная Канады.

В 2007 году «Бимо Филд» принимал матчи чемпионата мира по футболу U-20, в том числе и финал, в котором Аргентина обыграла Чехию со счетом 2:1. Также здесь в 2014-м проходили поединки женского чемпионата мира по футболу U-20.

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 12 июня группа B Канада – Босния и Герцеговина 17 июня группа L Гана – Панама 20 июня группа E Германия – Кот-д’Ивуар 23 июня группа L Панама – Хорватия 26 июня группа I Сенегал – Ирак 5 июля 1/16 финала 2 место (K) – 2 место (L)

Люмен Филд (Сиэтл Стэдиум)

Город: Сиэтл

Вместимость: 68740 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

«Люмен Филд» был заложен в 1998 году, а введен в эксплуатацию в 2002-м. Строительство стадиона обошлось в 430 миллионов долларов, а на выходе получилась многофункциональная арена, способная принять как матчи по футболу, так и матчи по американскому футболу. Кроме того, здесь также нередко проходят музыкальные концерты – например, летом 2023-го на выступление Эда Ширана пришли рекордные 77286 зрителей.

Арена принадлежит местной общине и управляется через специально созданную компанию Washington State Public Stadium Authority. Стадион является домашним для команд «Сиэтл Сихокс» (NFL), «Сиэтл Саундерс» (MLS) и «Сиэтл Рейн» (NWSL).

В минувшем году здесь проводились матчи клубного чемпионата мира ФИФА, а в 2031-м планируется, что «Люмен Филд» примет поединки женского чемпионата мира.

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 15 июня группа G Бельгия – Египет 19 июня группа D США – Австралия 24 июня группа D Босния и Герцеговина – Катар 26 июня группа G Египет – Иран 1 июля 1/16 финала 1 место (G) – 3 место (A/E/H/I/J) 6 июля 1/8 финала станет известно позже

Ливайс Стэдиум (Сан-Франциско Стэдиум)

Город: Санта-Клара

Вместимость: 68500 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

Арена в Санта-Кларе, что в штате Калифорния, под названием «Ливайс Стэдиум» была заложена в 2012 году, а официально открыта уже в 2014-м. На ее строительство ушло порядка 1,2 миллиарда долларов, и это один из многих спортивных объектов в США, который имеет многофункциональное значение.

Фактически арена является коммунальной, а ее управление осуществляется через специальную некоммерческую организацию Santa Clara Stadium Authority. Главным арендатором стадиона является команда NFL «Сан-Франциско Форти Найнерс», однако арена была изначально спроектирована по всем требованиям ФИФА, что позволяет ей принимать и матчи по классическому для европейского болельщика футболу.

Интересно, что в 2016 году на «Ливайс Стэдиум» 600 м² крыши превратили в органическую ферму. Среди 40 культур, выращиваемых в рамках севооборота, – травы, помидоры, перец, кабачки, листовая зелень и съедобные цветы, которые используются в блюдах, подаваемых на стадионе в клубных зонах во время игр, а также на более чем 200 частных мероприятиях, проводимых на стадионе каждый год.

Также любопытно, что рекорд посещаемости арены – 80058 зрителей – был установлен на концерте все того же британского певца Эда Ширана в сентябре 2023-го.

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 13 июня группа B Катар – Швейцария 16 июня группа J Австрия – Иордания 19 июня группа D Турция – Парагвай 22 июня группа J Иордания – Алжир 25 июня группа D Парагвай – Австралия 1 июля 1/16 финала 1 место (D) – 3 место (B/E/F/I/J)

Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия Стэдиум)

Город: Филадельфия

Вместимость: 67594 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

Этот стадион был построен в самом начале нынешнего века. В 2001-м его заложили, а в 2003-м – официально открыли. Впоследствии в 2013-2014 годах здесь проводилась реконструкция, а на первоначальное строительство ушло чуть более 500 миллионов долларов.

Владельцем «Линкольн Файненшел Филд» является муниципалитет Филадельфии, а ключевым арендатором и субъектом операционной деятельности – клуб NFL «Филадельфия Иглз». Дизайн стадиона призван вызывать ассоциации с орлом, в честь которого и названа команда – с крыльями, похожими на навесы, над восточной и западной трибунами и балконом «Орлиное гнездо» за северной зоной ворот.

Также на стадионе неоднократно проводились международные товарищеские матчи по футболу. Сюда приезжали играть «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал», «Селтик» и многие другие. В 2003 году на «Линкольн Файненшел Филд» проходили матчи женского чемпионата мира, а в минувшем году – клубного чемпионата мира ФИФА. Что правда, рекорд посещаемости – 77900 зрителей – был установлен летом 2023-го на концерте все того же Эда Ширана.

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 14 июня группа E Кот-д’Ивуар – Эквадор 19 июня группа C Бразилия – Гаити 22 июня группа I Франция – Ирак 25 июня группа E Кюрасао – Кот-д’Ивуар 27 июня группа L Хорватия – Гана 4 июля 1/8 финала станет известно позже

Эрроухед Стэдиум (Канзас Сити Стэдиум)

Город: Канзас-Сити

Вместимость: 76416 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

«Эрроухед Стэдиум» является старейшей из арен, представляющих на ЧМ-2026 США. Он был открыт в 1972 году, и на тот момент его строительство обошлось местным властям в 43 миллиона долларов. Впоследствии сооружение пережило три реконструкции, последняя из которых была проведена в 2007-2010 годах и обошлась в 375 миллионов долларов.

Стадион фактически принадлежит местной общине, а управляется специальной компанией, а также ключевым арендатором – клубом NFL «Канзас-Сити Чифс». Ранее здесь свои домашние матчи также проводила команда MLS «Спортинг Канзас-Сити», однако впоследствии они переехали на другой стадион, а на «Эрроухед Стэдиум» возвращались лишь однажды – в 2010-м году для товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед», билеты на который расходились словно горячие пирожки на вокзале.

Также здесь дважды свои матчи проводила национальная сборная США по футболу, и трижды – женская сборная США по футболу.

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 16 июня группа J Аргентина – Алжир 20 июня группа E Эквадор – Кюрасао 25 июня группа F Тунис – Нидерланды 27 июня группа J Алжир – Австрия 3 июля 1/16 финала 1 место (K) – 3 место (D/E/I/J/L) 11 июля 1/4 финала станет известно позже

Би-Си Плейс (Би-Си Плейс Ванкувер)

Город: Ванкувер

Вместимость: 54500 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

Строительство стадиона «Би-Си Плейс» в канадском Ванкувере стартовало в 1981 году, а завершено было в 1983-м. На воздвижение спортивного сооружения тогда ушло 126 миллионов канадских долларов, а с 2009 по 2011 годы арена выдержала еще две реконструкции, на которые суммарно пошло порядка 514 миллионов канадских долларов.

Владельцем «Би-Си Плейс» является администрация провинции Британская Колумбия. Это многофункциональная арена, на которой свои домашние матчи проводят национальная сборная Канады по футболу, женская сборная Канады по футболу, а также команда североамериканской MLS «Ванкувер Уайткепс» и команда по канадскому футболу «Би-Си Лайонс».

В 2010 году на арене проходили торжественные церемонии открытия и закрытия XXI зимних Олимпийских игр и X зимних Паралимпийских игр. А в 2015-м стадион принимал матчи чемпионата мира по футболу среди женщин, в том числе и финал между США и Японией (5:2).

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 13 июня группа D Австралия – Турция 18 июня группа B Канада – Катар 21 июня группа G Новая Зеландия – Египет 24 июня группа B Швейцария – Канада 26 июня группа G Новая Зеландия – Бельгия 2 июля 1/16 финала 1 место (В) – 3 место (E/F/G/I/J) 7 июля 1/8 финала станет известно позже

Хард Рок Стэдиум (Майами Стэдиум)

Город: Майами-Гарденс

Вместимость: 64767 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

«Хард Рок Стэдиум» был открыт в 1987 году, а его строительство обошлось по тем ценам в 115 миллионов долларов. Эта арена является многофункциональным стадионом, на котором проводятся как игры традиционного для европейцев футбола, так и матчи по американскому футболу (NFL), а с 2022-го на территории «Хард Рок Стэдиум» также располагается Miami International Autodrome – временная гоночная трасса, используемая для проведения Гран-при Майами Формулы-1.

Владельцем «Хард Рок Стэдиум» является 86-летний американский застройщик Стивен Росс. Ему также принадлежит клуб NFL «Майами Долфинс», который с самого момента постройки арены является главным ее арендатором. С 2008-го стадион также арендует команда «Майами Харрикейнс» (NCAA).

В 2024 году на стадионе проводились матчи Кубка Америки, а в минувшем – клубного чемпионата мира ФИФА. Помимо этого на арене в разные годы выступали с концертами такие исполнители, как Madonna, U2, Van Halen, Ozzy Osbourne, Flo Rida, The Rolling Stones, Pink Floyd, Elton John, Billy Joel, Chicago, Genesis, Gloria Estefan, Prince, The Police, Guns N' Roses, The Who, Hall & Oates, Rod Stewart, Paul McCartney и The Three Tenors.

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 15 июня группа H Саудовская Аравия – Уругвай 21 июня группа H Уругвай – Кабо-Верде 24 июня группа C Шотландия – Бразилия 27 июня группа K Колумбия – Португалия 3 июля 1/16 финала 1 место (J) – 2 место (H) 11 июля 1/4 финала станет известно позже 18 июля матч за 3-е место станет известно позже

Эн-ар-джи Стэдиум (Хьюстон Стэдиум)

Город: Хьюстон

Вместимость: 72220 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

«Эн-ар-джи Стэдиум» был возведен за два года – с 2000-го по 2002-й. На строительство ушло 352 миллиона долларов, и этот стадион стал первым в NFL, который мог похвастаться раздвижной крышей. С первого же дня арена перешла в пользование команды «Хьюстон Тексанс» (NFL), хотя в целом сооружение широко используется и для привычного европейцам футбола. В частности, здесь свои матчи проводит сборная США, иногда – сборная Мексики. Также в 2010 году на арене состоялся Матч всех звезд MLS, на котором 70728 болельщиков наблюдали за победой «Манчестер Юнайтед» над командой звезд MLS со счетом 5:2.

Фактическим владельцем арены является местный муниципалитет, но как это часто бывает в США, оператором, который ведет деятельность на арене определено другое юридическое лицо – компанию Anschutz Entertainment Group, которая специализируется на организации спортивных и музыкальных развлекательных мероприятий.

Любопытно также, что одним из арендаторов арены является Хьюстонская выставка животноводства и родео, которая на протяжении трех недель в марте каждого года проводит здесь родео.

Getty Images/Global Images Ukraine

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 14 июня группа E Германия – Кюрасао 17 июня группа K Португалия – ДР Конго 20 июня группа F Нидерланды – Швеция 23 июня группа K Португалия – Узбекистан 26 июня группа H Кабо-Верде – Саудовская Аравия 29 июня 1/16 финала 1 место (C) – 2 место (F) 4 июля 1/8 финала станет известно позже

Джиллетт Стэдиум (Бостон Стэдиум)

Город: Фоксборо

Вместимость: 64628 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

Эта арена также, как и многие американские в этом списке, была построена в начале нынешнего века. В мае 2002 года «Джиллетт Стэдиум» был открыт, а на его строительство было потрачено 325 миллионов долларов. Стадион также является многофункциональным, так как на нем проходят как матчи по американскому футболу, так и поединки по футболу обычному – тот, который в США называют не иначе как «соккер».

Владельцем «Джиллетт Стэдиум» является компания Kraft Group, ключевое лицо которой – 84-летний американский миллиардер-бизнесмен Роберт Крафт. Ключевыми арендаторами стадиона являются клубы «Нью-Инглэнд Пэтриотс» (NFL) и «Нью-Инглэнд Революшн» (MLS). Что любопытно, оба эти клуба также находятся в собственности Роберта Крафта.

В 2023 году на арене была проведена дорогостоящая реконструкция, которая обошлась более чем в 220 миллионов долларов. В частности, в северной части стадиона был установлен огромный наружный видеоэкран площадью более 2 тысяч квадратных метров, ставший самым большим видеоэкраном такого рода на просторах США.

На арене довольно часто проводят товарищеские матчи национальных сборных, причем не только США. Например, совсем недавно – 26 марта – здесь спарринг провели национальные команды Франции и Бразилии, и он завершился победой европейцев со счетом 2:1. Также здесь проходили игры женского чемпионата мира-2003, а рекорд посещаемости (71723 зрителя) был установлен на концерте все того же британского певца Эда Ширана во время его турне по США летом 2023-го.

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 13 июня группа C Гаити – Шотландия 16 июня группа I Ирак – Норвегия 19 июня группа C Шотландия – Марокко 23 июня группа L Англия – Гана 26 июня группа I Норвегия – Франция 29 июня 1/16 финала 1 место (E) – 3 место (A/B/C/D/F) 9 июля 1/4 финала станет известно позже

Сой-Фай Стэдиум (Лос-Анджелес Стэдиум)

Город: Инглвуд

Вместимость: 70240 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

Это один из наиболее новейших стадионов ЧМ-2026. «Сой-Фай Стэдиум» был открыт в сентябре 2020-го, а его строительство заняло четыре года. На возведение сооружения ушло, по разным оценкам, от 5 до 6 миллиардов долларов, хотя официально цифра не раскрывалась. Это ультрасовременная арена, способная принять чуть более 70 тысяч зрителей и имеющая возможность быть расширенной до вместимости в 100 тысяч.

Владельцем арены является 78-летний американский миллиардер-предприниматель Стэн Кронке, которого в Европе могут знать как ключевого акционера (97,13%) лондонского «Арсенала». На «Сой-Фай Стэдиум» свои домашние матчи обычно проводят две команды NFL – «Лос-Анджелес Рэмс», которым также владеет Кронке, и «Лос-Анджелес Чарджерс».

Стадион активно используется при проведении различных спортивных и развлекательных мероприятий. Более того, на арену уже имеются большие планы в будущем. В частности, в 2028 году здесь пройдут церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских и Паралимпийских игр. А в 2031-м и 2033-м «Сой-Фай Стэдиум» примет Кубок мира по регби среди мужчин и Кубок мира по регби среди женщин, соответственно.

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 12 июня группа D США – Парагвай 15 июня группа G Иран – Новая Зеландия 18 июня группа B Швейцария – Босния и Герцеговина 21 июня группа G Бельгия – Иран 25 июня группа D Турция – США 28 июня 1/16 финала 2 место (A) – 2 место (B) 2 июля 1/16 финала 1 место (H) – 2 место (J) 10 июля 1/4 финала станет известно позже

Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта Стэдиум)

Город: Атланта

Вместимость: 73019 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

«Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте был открыт летом 2017 года. Его строительство обошлось примерно в 1,6 миллиарда долларов, а собственником арены являются власти штата Джорджия. Главная особенность этого стадиона – его раздвижная крыша, представляющая собой «вертушку», состоящую из восьми полупрозрачных треугольных панелей. Каждая из восьми панелей движется по двум прямым параллельным направляющим; одна направляющая отвечает за перемещение панели, а другая – за ее стабилизацию.

Ключевыми арендаторами стадиона являются клуб NFL «Атланта Фэлконс» и клуб MLS «Атланта Юнайтед». Также здесь неоднократно проводились международные матчи – с участием национальных сборных США, Мексики, Бельгии, Португалии, Канады, Бразилии и некоторых других. В 2018 году на «Мерседес-Бенц Стэдиум» был сыгран матч между «Ювентусом» и всеми звездами MLS, который посетили 72317 зрителей.

В 2024 году «Мерседес-Бенц Стэдиум» принимал матчи Кубка Америки, а в минувшем – поединки клубного чемпионата мира ФИФА. Также здесь, как и на «Сой-Фай Стэдиум», в 2031 и 2033 годах планируется провести игры мужского и женского Кубков мира по регби, соответственно.

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 15 июня группа H Испания – Кабо-Верде 18 июня группа A Чехия – ЮАР 21 июня группа H Испания – Саудовская Аравия 24 июня группа C Марокко – Гаити 27 июня группа K ДР Конго – Узбекистан 1 июля 1/16 финала 1 место (L) – 3 место (E/H/I/J/K) 7 июля 1/8 финала станет известно позже 15 июля 1/2 финала станет известно позже

Метлайф-стэдиум (Нью-Йорк Нью-Джерси Стэдиум)

Город: Ист-Ратерфорд

Вместимость: 82500 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

«Метлайф-стэдиум» был введен в эксплуатацию в 2010 году. На тот момент это был самый дорогой стадион в мире с точки зрения обнародованных затрат на его строительство – порядка 1,6 миллиардов долларов. Владельцами арены являются два клуба NFL – «Нью-Йорк Джетс» и «Нью-Йорк Джайентс», которые и проводят здесь свои домашние матчи. Арена принадлежит им в пропорции 50:50, однако земля под стадионом является коммунальной, по причине чего юридически оба клуба считаются арендаторами и вынуждены платить за пользование участком в местные бюджеты.

Несмотря на то, что стадион является относительно новым и обошелся в кругленькую сумму, он не имеет крыши, в отличие от большинства своих «ровесников», которые используются для матчей NFL. Все потому, что предложение о ее наличии провалилось из-за спора о финансировании. Таким образом, проведение мероприятий в помещении, таких как Финал четырех, невозможно на этом объекте, однако именно здесь был сыгран финал клубного чемпионата мира-2025, а также пройдет финал чемпионата мира-2026.

Также стоит отмечать, что на арене проходят и матчи по футболу, и мероприятия по рестлингу, а также практически ежегодно здесь проходят музыкальные концерты и туры известных групп и исполнителей.

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 13 июня группа C Бразилия – Марокко 16 июня группа I Франция – Сенегал 22 июня группа I Норвегия – Сенегал 25 июня группа E Эквадор – Германия 27 июня группа L Панама – Англия 30 июня 1/16 финала 1 место (I) – 3 место (C/D/F/G/H) 5 июля 1/4 финала станет известно позже 19 июля Финал станет известно позже

Эй-ти-энд-ти Стэдиум (Даллас Стэдиум)

Город: Арлингтон

Вместимость: 80000 зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

Открытие «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» состоялось в мае 2009 года. Эта арена была возведена почти за четыре года, а ее строительство обошлось в 1,3 миллиарда долларов по ценам тех времен. Фактически ареной владеет 83-летний американский миллиардер Джерри Джонс-старший, однако он получил льготы на строительство от властей Арлингтона, за которыми осталась земля, из-за чего юридически собственником арены также иногда указывают муниципалитет.

Ключевым арендатором и эксплуатантом стадиона является клуб NFL «Даллас Ковбойс», который с 1989 года также принадлежит Джерри Джонсу-старшему. Арена вмещает 80 тысяч зрителей, но может быть переоборудована под 100-тысячную аудиторию. Именно здесь в 2009 году был установлен рекорд посещаемости поединков NFL, который составляет 105121 человек.

Арена также является многофункциональной. Помимо матчей по американскому и привычному для европейских болельщиков футболу здесь в разное время проводились баскетбольные поединки, концерты, суперкросс, мероприятия, связанные с рестлингом, а также ряд боксерских боев (с участием, в частности, Мэнни Пакьяо, Канело Альвареса и других).

На ЧМ-2026 «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» является единственным, который примет аж девять матчей мундиаля – пять на стадии группового этапа, а также четыре в рамках плей-офф.

На ЧМ-2026 стадион примет следующие матчи:

Дата Стадия Матч 14 июня группа F Нидерланды – Япония 17 июня группа L Англия – Хорватия 22 июня группа J Аргентина – Австрия 25 июня группа F Япония – Швеция 27 июня группа J Иордания – Аргентина 30 июня 1/16 финала 2 место (E) – 2 место (I) 3 июля 1/16 финала 2 место (D) – 2 место (J) 6 июля 1/8 финала станет известно позже 14 июля 1/2 финала станет известно позже

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.