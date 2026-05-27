  4. Национальный рекорд. Впервые пять украинок вышли во 2-й раунд Ролан Гаррос
27 мая 2026, 00:20 | Обновлено 27 мая 2026, 00:42
Национальный рекорд. Впервые пять украинок вышли во 2-й раунд Ролан Гаррос

Костюк, Стародубцева, Снигур, Свитолина и Олейникова продолжают борьбу на мейджоре

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Открытом чемпионате Франции.

Впервые в истории пять украинок сыграют во втором раунде Ролан Гаррос.

Стартовые матчи на мейджоре в Париже 2026 года выиграли Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур, Элина Свитолина и Александра Олейникова.

Две представительницы Украины – Даяна Ястремская и Ангелина Калинина – покинули соревнования в первом же круге.

Лучший результат Украины в третьем раунде – три теннисистки. Этот рекорд был установлен в прошлом году, когда в 1/16 финала прошли Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Результаты украинок в первом раунде Ролан Гаррос:

  • Элина Свитолина [7] – Анна Бондар – 3:6, 6:1, 7:6 (10:3)
  • Марта Костюк [15] – Оксана Селехметьева – 6:2, 6:3
  • Даяна Ястремская – Жасмин Паолини [13] – 5:7, 3:6
  • Юлия Стародубцева – Анна Блинкова – 6:3, 6:1
  • Александра Олейникова – Елена Приданкина [Q] – 6:1, 6:2
  • Ангелина Калинина – Диан Парри – 6:0, 2:6, 4:6
  • Дарья Снигур – Клара Таусон [21] – 3:6, 7:5, 6:2

Соперницы украинок во втором раунде Ролан Гаррос:

  • Элина Свитолина [7] – Кейтлин Кеведо [Q]
  • Марта Костюк [15] – Кэти Волынец
  • Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина [2]
  • Александра Олейникова – Кимберли Биррелл
  • Дарья Снигур – Пейтон Стернс
Більше в боротьбі залишилось лише американок, всі решта позаду, навіть чешки з нейтралками. Щоправда, американок аж тринадцять)
Тре брати того року кубок Біллі Джин,поки йде гра
Це ще один доказ того що український теніс на підйомі 
Грунтовий сезон 2026 р. має закінчитися для українського жіночого тенісу логічною перемогою на РГ...!!!
