  4. Калинина повесила баранку, но все равно проиграла в 1-м раунде Ролан Гаррос
26 мая 2026, 20:41 | Обновлено 26 мая 2026, 21:22
Калинина повесила баранку, но все равно проиграла в 1-м раунде Ролан Гаррос

Диан Парри сумела оформить камбек против Ангелины на старте мейджора в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 60) неудачно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка в трех сетах проиграла Диан Парри (Франция, WTA 92) за 2 часа и 23 минуты.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:0, 2:6, 4:6

Это было пятое очное противостояние. Ангелина во втором раз уступила Диан. Прошлое поражение Ангелины от Парри было три года назад также в первом круге Ролан Гаррос.

Следующей соперницей Парри будет 30-я сеяная Энн Ли (США, WTA 29), которая на старте мейджора выбила Чжан Шуай (Китай, WTA 61).

Калинина в 10-й раз в карьере выступила на Ролан Гаррос. Ее лучшим результатом является стадия 1/32 финала, до которой она добиралась трижды – в 2021, 2022 и 2025 годах.

Ще трішки про оргів. На тему дискусії "чи прихильно організатори РГ ставляться до потреб українських гравців та вболівальників". Максимально прихильно! Безмежно дбають про комфорт українців та українок. Ось пряме підтвердження: поставили завтра всіх чотирьох наших дівчат - Еліну, Марту, Юлю та Дашу - на корти другим запуском. Тобто всі четверо завтра гратимуть одночасно.
Я вважаю, що за таку "безмежну ласку" цим приємним людям має бути гарантований окремий котел у пеклі.
Характеру в неї нема
От буде смішно якщо не пройдуть в 2 коло з українок  тільки напарниці по парі Ястремська і Калініна .
Знялася ганебно з фіналу і тут проявила "характер " свій.
Не встигла відновитися, не вистачає їй трьох днів. Те саме, що було в Лінці після триумфів на челенджерах. Та й в спеку, зазвичай, грати не може, температура впала порівняно з серединою дня, але не дуже. Шкода, за Гелю завжди прикро.
Втомилася в Рабаті ,чи ще в Анталії?Сумно....
Що знову сталося з Ангеліною? Після бублика в першому сеті я був впевнений в черговій перемозі нашої тенісистки... 
Фізики Гелі не вистачає катастрофічно. На корт виходить вже так, наче зміну на заводі відпахала перед грою. І краще, на жаль, не буде
Сумна конячка
Вибачте, шановна Ангеліна, але Ви обісралась по повній.
Мутна якась вона. 
Калініна як вона є, нічого нового. Не вийшло Ангеліні скопіювати гру Марти з цією ж неприємною суперницею в Руані (там Паррі теж відчутно додала після першої партії) - але Марту, як кажуть, noblesse oblige, тож нічого дивного.
Орги в останній момент поставили їх матч на Шатріє, сподіваючись залучити публіку та потішити її перемогою домашньої тенісистки, але публіка виявилась недовірливою - стадіон був практично порожнім. А дарма) У Франції зараз немає сильних тенісисток, тож і друге коло за щастя. Та й єдиний справді конкурентний тенісист (Філс) вибув через травму. Орги намагаються взяти кількістю, видавши місцевим мільйон WC, але це виглядає смішно і не працює.
Несподівано.. і такий гарний початок був 
Ніколи не треба вигравати перший сет 6-0 .. Скільки разів казав - не слухають .. )
тупо дно. так почати і так обісратись
Та й таке...
Что там, опять жарко было?(
Краще за Подрєз віддавати душу й нерви, ніж за цю Гелю... Двічі поспіль нагадила всім українським вболівальникам...
