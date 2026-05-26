Калинина повесила баранку, но все равно проиграла в 1-м раунде Ролан Гаррос
Диан Парри сумела оформить камбек против Ангелины на старте мейджора в Париже
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 60) неудачно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2026.
В первом раунде украинка в трех сетах проиграла Диан Парри (Франция, WTA 92) за 2 часа и 23 минуты.
Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:0, 2:6, 4:6
Это было пятое очное противостояние. Ангелина во втором раз уступила Диан. Прошлое поражение Ангелины от Парри было три года назад также в первом круге Ролан Гаррос.
Следующей соперницей Парри будет 30-я сеяная Энн Ли (США, WTA 29), которая на старте мейджора выбила Чжан Шуай (Китай, WTA 61).
Калинина в 10-й раз в карьере выступила на Ролан Гаррос. Ее лучшим результатом является стадия 1/32 финала, до которой она добиралась трижды – в 2021, 2022 и 2025 годах.
Я вважаю, що за таку "безмежну ласку" цим приємним людям має бути гарантований окремий котел у пеклі.
Орги в останній момент поставили їх матч на Шатріє, сподіваючись залучити публіку та потішити її перемогою домашньої тенісистки, але публіка виявилась недовірливою - стадіон був практично порожнім. А дарма) У Франції зараз немає сильних тенісисток, тож і друге коло за щастя. Та й єдиний справді конкурентний тенісист (Філс) вибув через травму. Орги намагаються взяти кількістю, видавши місцевим мільйон WC, але це виглядає смішно і не працює.