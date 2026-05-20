Арсенал завоевал трофей, Ман Сити допустил осечку, Траоре продлил контракт

Getty Images/Global Images Ukraine. Эли Крупи

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 19 мая.

1. Турнирная таблица АПЛ. Арсенал взял трофей, Борнмут вышел в еврокубки
Тоттенхэм и Вест Хэм в последнем туре заочно определят неудачника сезона

2. Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
У хозяев забил Эли Крупи, Эрлинг Холанд сравнял счет в конце

3. Челси переиграл Тоттенхэм и борется за еврокубки. Шпоры могут вылететь
У хозяев поля голы забили Энцо Фернандес и Андрей Сантос

4. Саутгемптон исключен из плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ
В финал переходного турнира против Халл Сити сыграет Мидлсбро

5. ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре продлил контракт с Шахтером
Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2031 года

6. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с бразильським защитником
Марлон Сантос получил новый договор на два сезона

7A. Завацкая с разгромной победы стартовала в квалификации Ролан Гаррос 2026
Катарина уверенно одолела Кэрол Чжао и вышла во второй раунд отбора

7B. Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину
Юлия в двух сетах одолела Анхелу Фита Болуду в первом раунде в Марокко

7C. Сенсация в Рабате. 19-летняя украинка Котляр выбила 105-ю ракетку мира
Елизавета одержала первую победу в Туре, переиграв Франческу Джонс

8. ЧМ по хоккею. Австрия сенсационно продолжает удивлять, победа Норвегии
Австрия обыграла Латвию и выиграла третий матч

9. Почему не стоит ждать смены лидера Формулы-1 на Гран-при Канады
Монреаль покажет, представляет ли кто-то угрозу для серебряных стрел

10. Переосмысление ценностей. Хаби Алонсо вернет Челси к временам Абрамовича?
О системной перезагрузке лондонского клуба

Николай Степанов
