Челси переиграл Тоттенхэм и борется за еврокубки. Шпоры могут вылететь

Лондонский Челси одержал победу над Тоттенхэмом в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Встреча на стадионе Стемфорд Бридж в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Синие открыли счет на 18-й минуте, когда после передачи Педру Нету великолепным ударом издали отличился Энцо Фернандес.

Во втором тайме Челси увеличил преимущество. На 67-й минуте Андрей Сантос забил второй мяч после ассиста Энцо Фернандеса. Через 7 минут Тоттенхэм сократил отставание, голом отличился Ришарлисон после передачи Папе Матара Сарра.

За тур до финиша АПЛ Челси продолжает претендовать на путевку в еврокубки.

Топ-10 АПЛ: Арсенал (82 очка), Ман Сити (78), Ман Юнайтед (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59), Борнмут (56), Брайтон (53), Челси, Брентфорд (52), Сандерленд (51).

Тоттенхэм (38 очков) под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, ведет борьбу с Вест Хэмом (36) за выживание.

АПЛ. 37-й тур, 19 мая 2026

Челси – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Энцо Фернандес, 18, Андрей Сантос, 67 – Ришарлисон, 74

Челси: Санчес, Ачимпонг (Чалоба, 74), Фофана (Сарр, 81), Хато, Кукурелья, Андрей Сантос, Кайседо, Педру Нету (Гарначо, 89), Палмер (Эссугу, 89), Енцо Фернандес, Делап (Меука, 89)

Тоттенхэм: Кински, Порро, Данзо, ван де Вен, Удоджи (Спенс, 69), Бентанкур, Пальинья (Сарр, 69), Коло Муани (Мэддисон, 69), Галлахер, Тель, Ришарлисон

Предупреждения: Хато, 79, Кукурелья, 85, Делап, 87, Эссугу, 90+2 – Порро, 28, ван де Вен, 43, Удоджи, 63

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 37 25 7 5 69 - 26 24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал 18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли 10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 82 2 Манчестер Сити 37 23 9 5 76 - 33 24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла 19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити 13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас 09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд 04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 78 3 Манчестер Юнайтед 37 19 11 7 66 - 50 24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед 17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест 09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед 03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 68 4 Астон Вилла 37 18 8 11 54 - 48 24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла 15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль 10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла 03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 62 5 Ливерпуль 37 17 8 12 62 - 52 24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд 15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль 09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси 03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 59 6 Борнмут 37 13 17 7 57 - 53 24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут 19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити 09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут 03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 56 7 Брайтон 37 14 11 12 52 - 43 24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед 17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон 09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 53 8 Челси 37 14 10 13 57 - 50 24.05.26 18:00 Сандерленд - Челси 19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм 09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси 04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 52 9 Брентфорд 37 14 10 13 54 - 51 24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд 17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас 09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 52 10 Сандерленд 37 13 12 12 40 - 47 24.05.26 18:00 Сандерленд - Челси 17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд 09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 51 11 Ньюкасл 37 14 7 16 53 - 53 24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл 17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм 10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 49 12 Эвертон 37 13 10 14 47 - 49 24.05.26 18:00 Тоттенхэм - Эвертон 17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд 10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон 04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 49 13 Фулхэм 37 14 7 16 45 - 51 24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл 17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм 09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 49 14 Лидс 37 11 14 12 49 - 53 24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс 17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон 11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 47 15 Кристал Пэлас 37 11 12 14 40 - 49 24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал 17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас 13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас 10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон 03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 45 16 Ноттингем Форест 37 11 10 16 47 - 50 24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут 17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест 10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл 04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 43 17 Тоттенхэм 37 9 11 17 47 - 57 24.05.26 18:00 Тоттенхэм - Эвертон 19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм 11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс 03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 38 18 Вест Хэм 37 9 9 19 43 - 65 24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс 17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм 10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 36 19 Бёрнли 37 4 9 24 37 - 74 24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон 18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли 10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 21 20 Вулверхэмптон 37 3 10 24 26 - 67 24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон 17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм 09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 19 Полная таблица

