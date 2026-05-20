Челси переиграл Тоттенхэм и борется за еврокубки. Шпоры могут вылететь
У хозяев поля голы забили Энцо Фернандес и Андрей Сантос
Лондонский Челси одержал победу над Тоттенхэмом в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Встреча на стадионе Стемфорд Бридж в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Синие открыли счет на 18-й минуте, когда после передачи Педру Нету великолепным ударом издали отличился Энцо Фернандес.
Во втором тайме Челси увеличил преимущество. На 67-й минуте Андрей Сантос забил второй мяч после ассиста Энцо Фернандеса. Через 7 минут Тоттенхэм сократил отставание, голом отличился Ришарлисон после передачи Папе Матара Сарра.
За тур до финиша АПЛ Челси продолжает претендовать на путевку в еврокубки.
Топ-10 АПЛ: Арсенал (82 очка), Ман Сити (78), Ман Юнайтед (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59), Борнмут (56), Брайтон (53), Челси, Брентфорд (52), Сандерленд (51).
Тоттенхэм (38 очков) под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, ведет борьбу с Вест Хэмом (36) за выживание.
АПЛ. 37-й тур, 19 мая 2026
Челси – Тоттенхэм – 2:1
Голы: Энцо Фернандес, 18, Андрей Сантос, 67 – Ришарлисон, 74
Челси: Санчес, Ачимпонг (Чалоба, 74), Фофана (Сарр, 81), Хато, Кукурелья, Андрей Сантос, Кайседо, Педру Нету (Гарначо, 89), Палмер (Эссугу, 89), Енцо Фернандес, Делап (Меука, 89)
Тоттенхэм: Кински, Порро, Данзо, ван де Вен, Удоджи (Спенс, 69), Бентанкур, Пальинья (Сарр, 69), Коло Муани (Мэддисон, 69), Галлахер, Тель, Ришарлисон
Предупреждения: Хато, 79, Кукурелья, 85, Делап, 87, Эссугу, 90+2 – Порро, 28, ван де Вен, 43, Удоджи, 63
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|37
|25
|7
|5
|69 - 26
|24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал
|82
|2
|Манчестер Сити
|37
|23
|9
|5
|76 - 33
|24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити
|78
|3
|Манчестер Юнайтед
|37
|19
|11
|7
|66 - 50
|24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед
|68
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54 - 48
|24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62 - 52
|24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль
|59
|6
|Борнмут
|37
|13
|17
|7
|57 - 53
|24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут
|56
|7
|Брайтон
|37
|14
|11
|12
|52 - 43
|24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон
|53
|8
|Челси
|37
|14
|10
|13
|57 - 50
|24.05.26 18:00 Сандерленд - Челси19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед
|52
|9
|Брентфорд
|37
|14
|10
|13
|54 - 51
|24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм
|52
|10
|Сандерленд
|37
|13
|12
|12
|40 - 47
|24.05.26 18:00 Сандерленд - Челси17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд
|51
|11
|Ньюкасл
|37
|14
|7
|16
|53 - 53
|24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут
|49
|12
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|47 - 49
|24.05.26 18:00 Тоттенхэм - Эвертон17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль
|49
|13
|Фулхэм
|37
|14
|7
|16
|45 - 51
|24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм
|49
|14
|Лидс
|37
|11
|14
|12
|49 - 53
|24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон
|47
|15
|Кристал Пэлас
|37
|11
|12
|14
|40 - 49
|24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас
|45
|16
|Ноттингем Форест
|37
|11
|10
|16
|47 - 50
|24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли
|43
|17
|Тоттенхэм
|37
|9
|11
|17
|47 - 57
|24.05.26 18:00 Тоттенхэм - Эвертон19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон
|38
|18
|Вест Хэм
|37
|9
|9
|19
|43 - 65
|24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм
|36
|19
|Бёрнли
|37
|4
|9
|24
|37 - 74
|24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли
|21
|20
|Вулверхэмптон
|37
|3
|10
|24
|26 - 67
|24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон
|19
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Функционер предупредил Александра о тяжелом бое
Вестерло проиграл Стандарду и не займет 7-е место во второй шестерке
Челси с победой
🔵⚽🍺💪🔥👏🤨🎇
Для Жироны матч жизни, для Тоттенхэма матч жизни!