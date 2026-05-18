Во вторник, 19 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Тоттенгэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:15.



Челси



Далеко не лучшим образом проходит сезон для действующих чемпионов мира.

Особенно печально обстоят дела в чемпионате – за 36 туров Премьер-лиги лондонцы получили только 49 баллов, из-за чего находятся на 10-й строчке турнирной таблицы. Расстояние даже от топ-6 уже практически недостижимо – 6 зачетных пунктов. Кубком Англии спасти сезон также не удалось – «Челси» проиграли «Манчестер Сити» в финале со счетом 1:0.



На международной арене англичане не поразили – «синие» завершили свой путь в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв «ПСЖ» с общим счетом 8:2.



Тоттенхэм



Для «шпор» сезон складывается еще ужаснее. После 36 туров чемпионата Англии на балансе лондонцев есть только 38 очков, благодаря которым они находятся на 17 месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета невелико – всего 2 балла, хотя «Вест Хэм» сыграл на 1 поединок больше. Кубок Англии "Тоттенхэм» покинул на стадии 1/32 финала, проиграв «Астон Вилли» со счетом 1:2.



В Лиге чемпионов «шпоры» также прекратили свои выступления на стадии 1/8 финала – сильнее их оказался мадридский «Атлетико» (испанцы прошли дальше с общим счетом 5:7).



Личные встречи



В последних 5-х играх между клубами полное преимущество имеет «Челси». Коллектив победил в каждой из 5 встреч с общим счетом 12:4.



Интересные факты

Без учета Кубка Англии, Безвыигрышная серия «Челси» длится уже 9 игр.

«Тоттенхэм» в свою очередь не проигрывает уже 4 игры подряд.

В последних 15-х играх «Тоттенхэм» сохранил ворота сухими только 1 раз.

За 10 предыдущих домашних матчей «Челси» имеет 2 победы.

Возможные стартовые составы



Челси: Санчес – Хато, Адарабиойо, Фофана – Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Густо – Нету, Палмер – Дилап



Тоттенхэм: Конски – Удоджи, ван де Вен, Дансо, Порро – Бентанкур, Палинья – Тель, Галлагер, Коло Муани – Ришарлисон



Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.55 по линии БК betking.