  4. Челси – Тоттенхэм – 2:1. Де Дзерби в борьбе за выживание. Видео голов
Чемпионат Англии
Челси
19.05.2026 22:15 – FT 2 : 1
Тоттенхэм
20 мая 2026, 00:54 | Обновлено 20 мая 2026, 01:01
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая в 22:15 состоялся поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси обыграл Тоттенхэм (2:1) на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

У хозяев поля голы забили Энцо Фернандес и Андрей Сантос, а у гостей отличился Ришарлисон.

Синие надеются занимают 8-е место и продолжают борьбу за зону еврокубков.

Шпоры под руководством Роберто Де Дзерби сражаются за выживание с Вест Хэмом.

АПЛ. 37-й тур, 19 мая 2026

Челси – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Энцо Фернандес, 18, Андрей Сантос, 67 – Ришарлисон, 74

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм), асcист Папе Сарр.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сантос (Челси), асcист Энцо Фернандес.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси), асcист Педру Нету.
