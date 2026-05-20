Челси – Тоттенхэм – 2:1. Де Дзерби в борьбе за выживание. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 37-го тура АПЛ
19 мая в 22:15 состоялся поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Челси обыграл Тоттенхэм (2:1) на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.
У хозяев поля голы забили Энцо Фернандес и Андрей Сантос, а у гостей отличился Ришарлисон.
Синие надеются занимают 8-е место и продолжают борьбу за зону еврокубков.
Шпоры под руководством Роберто Де Дзерби сражаются за выживание с Вест Хэмом.
АПЛ. 37-й тур, 19 мая 2026
Челси – Тоттенхэм – 2:1
Голы: Энцо Фернандес, 18, Андрей Сантос, 67 – Ришарлисон, 74
Видео голов и обзор матча
События матча
