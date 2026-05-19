  4. Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину
19 мая 2026, 18:19 | Обновлено 19 мая 2026, 18:49
Юлия в двух сетах одолела Анхелу Фита Болуду в первом раунде соревнований в Марокко

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 54) удачно стартовала на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате, Марокко.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Анхелу Фита Болуду (Испания, WTA 192) за 1 час и 29 минут.

WTA 250 Рабат. Грунт, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Анхела Фита Болуда (Испания) – 6:4, 6:2

Это было первое очное противостояние соперниц.

Юлия впервые выступает на кортах Рабата. Ее следующей оппоненткой будет будет еще одна представительница Украина – Ангелина Калинина, которая в первом круге прошла Симону Вальтерт. Ранее Стародубцева и Калинина ни разу не встречались друг с другом.

Помимо Юлии и Ангелины, в 1/8 финала из украинок также сыграет Елизавета Котляр, которая одержала дебютную победу на уровне Тура, одолев Франческу Джонс.

Семь украинских теннисисток заявлены в основную сетку Уимблдона-2026
Юлия Стародубцева – Анхела Фита Болуда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сенсация в Рабате: 19-летняя украинка Котляр выбила 105-ю ракетку мира
Склад в Рабаті такий, що там нема нікого, хто був би точно сильніше за Юлю або Гелю. Тому переможниці завтрашньої гри цілком до снаги виграти і три наступні.
Мені тільки страшно за Ролан Гарос ,що можуть в першому раунді зустрітися українки ,а так хороші перечудчуття.
Не здивуюся що цей турнір візьме українка ,але думаю що нарешті візьме турнір Калініна .
Так тримати, Юля, сьогодні наш день!!!
Таке собі Каховсько-Ново-Каховське дербі))
Чогось більше хочу, щоб перемогла Ангеліна
Юлю з перемогою!Ніяк спочатку не могла пристсуватися до суперниці-шульгі на прийомі,але знайшла таки як й довела,хто сьогодні був босс на корті!Успіхів й вдачі!
Наступна гра скоріше за все буде таким собі спарингом землячок з Нової Каховки. Більш імовірно переможе Ангеліна, бо Юля їй в боргу з дитинства хоча б з поваги до бабусі.
Виграла, але не блискуче, що повинно було статися якось інакше, враховуючи різницю в  рейтингу
Переможе українка!
А нам цікавого матчу)
