Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 54) удачно стартовала на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате, Марокко.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Анхелу Фита Болуду (Испания, WTA 192) за 1 час и 29 минут.

WTA 250 Рабат. Грунт, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Анхела Фита Болуда (Испания) – 6:4, 6:2

Это было первое очное противостояние соперниц.

Юлия впервые выступает на кортах Рабата. Ее следующей оппоненткой будет будет еще одна представительница Украина – Ангелина Калинина, которая в первом круге прошла Симону Вальтерт. Ранее Стародубцева и Калинина ни разу не встречались друг с другом.

Помимо Юлии и Ангелины, в 1/8 финала из украинок также сыграет Елизавета Котляр, которая одержала дебютную победу на уровне Тура, одолев Франческу Джонс.