Сенсация в Рабате: 19-летняя украинка Котляр выбила 105-ю ракетку мира

19-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 528) впервые выиграла матч на уровне Тура!

19 мая Котляр переиграла 105-ю ракетку мира Франческу Джонс (Великобритания) в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Рабате, оформив камбек в трех сетах. Встреча завершилась за 2 часа и 22 минуты.

WTA 250 Рабат. Грунт, 1/16 финала

Франческа Джонс (Великобритания) – Елизавета Котляр (Украина) [WC] – 6:2, 3:6, 4:6

В решающей партии Котляр уступала со счетом 0:4 с двумя брейками, но выиграла шесть геймов подряд и завершила поединок в свою пользу.

Елизавета провела лишь второй матч на уровне Тура. В прошлом году она также получила wild card на соревнования в Рабате и в первом круге проиграла Жаклин Кристиан.

Следующей соперницей Котляр будет шестая сеяная Петра Марчинко (Хорватия, WTA 76).

Котляр стала второй украинкой, которой удалось успешно стартовать на турнире в Марокко. Днем ранее Ангелина Калинина выбила Симону Вальтерт, а 19 мая еще одна представительница Украины Юлия Стародубцева начнет выступление матчем против Анджелы Фита Болуды.