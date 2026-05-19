Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсация в Рабате: 19-летняя украинка Котляр выбила 105-ю ракетку мира
WTA
19 мая 2026, 15:35 | Обновлено 19 мая 2026, 15:42
Сенсация в Рабате: 19-летняя украинка Котляр выбила 105-ю ракетку мира

Елизавета одержала дебютную победу на уровне Тура, переиграв Франческу Джонс

Instagram. Елизавета Котляр

19-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 528) впервые выиграла матч на уровне Тура!

19 мая Котляр переиграла 105-ю ракетку мира Франческу Джонс (Великобритания) в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Рабате, оформив камбек в трех сетах. Встреча завершилась за 2 часа и 22 минуты.

WTA 250 Рабат. Грунт, 1/16 финала

Франческа Джонс (Великобритания) – Елизавета Котляр (Украина) [WC] – 6:2, 3:6, 4:6

В решающей партии Котляр уступала со счетом 0:4 с двумя брейками, но выиграла шесть геймов подряд и завершила поединок в свою пользу.

Елизавета провела лишь второй матч на уровне Тура. В прошлом году она также получила wild card на соревнования в Рабате и в первом круге проиграла Жаклин Кристиан.

Следующей соперницей Котляр будет шестая сеяная Петра Марчинко (Хорватия, WTA 76).

Котляр стала второй украинкой, которой удалось успешно стартовать на турнире в Марокко. Днем ранее Ангелина Калинина выбила Симону Вальтерт, а 19 мая еще одна представительница Украины Юлия Стародубцева начнет выступление матчем против Анджелы Фита Болуды.

Продовжую кайфувати від нашого жіночого тенісу
Молодчинка!Після 1 сету подумав,ну все тут ясно...Але Ліза воспрянула раптом і несподівано виграла 2 сет,й програючи у 3 сеті 0-4,якимось дивом перевернула сет на свою користь!Які талановити в нас дівчата!Бажаю успіху у наступному матчі!
Ну, нічосі) Ніколи не бачив матчів за участю Котляр і по першому сету
було враження, що ще занадто сира для WTA турнірів. Але у 2 і 3 сеті на
фоні не самої простої суперниці, яка, пам"ятаю, норм Даяну по корту
возила, показала, що все у неї є, все вона вміє. Як на мене, більш
перспективна,
ніж Подрєз - грає більш розкуто, більш впевнено. Удачі у наступному раунді. Послідкуємо... 
Справді сенсація. З перемогою, Єлизавета! Наприкінці минулого року робив виборку по наших дівчатах. Так за кількістю зіграних за рік матчів Єлизавета поступалась лише Вероніці, хоча та мала найвищий за всіх відсоток виграних матчів. Звісно рівень турнірів в обох був нижчим від наших найсильніших тенісисток, але обидві віддавали перевагу кортам, а не пляжам, бутикам чи вечіркам.
А ще дуже симпатична мала, тож, сподіваюсь, все ж теніс у неї буде залишатись на першому місці, а не пацики, тусочки, оце все...)
Чому Джонс не подала руку судді?
Вау! Оце так приємна несподіванка. Бажаю на цьому не зупинятися, а постійно боротися на корті так, як у третьому сеті  з 0:4.
У рейтингу одразу в середину п'ятої сотні просунулась - 447-ма позиція. Але далі Петра. Шансів поменше ніж з Франческою, але нехай щастить!
Все ж таки Франческа хвора-перехвора, могло і це датися взнаки. Подивимося що зі здоровими буде.
