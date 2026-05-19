Сенсация в Рабате: 19-летняя украинка Котляр выбила 105-ю ракетку мира
Елизавета одержала дебютную победу на уровне Тура, переиграв Франческу Джонс
19-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 528) впервые выиграла матч на уровне Тура!
19 мая Котляр переиграла 105-ю ракетку мира Франческу Джонс (Великобритания) в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Рабате, оформив камбек в трех сетах. Встреча завершилась за 2 часа и 22 минуты.
WTA 250 Рабат. Грунт, 1/16 финала
Франческа Джонс (Великобритания) – Елизавета Котляр (Украина) [WC] – 6:2, 3:6, 4:6
В решающей партии Котляр уступала со счетом 0:4 с двумя брейками, но выиграла шесть геймов подряд и завершила поединок в свою пользу.
Елизавета провела лишь второй матч на уровне Тура. В прошлом году она также получила wild card на соревнования в Рабате и в первом круге проиграла Жаклин Кристиан.
Следующей соперницей Котляр будет шестая сеяная Петра Марчинко (Хорватия, WTA 76).
Котляр стала второй украинкой, которой удалось успешно стартовать на турнире в Марокко. Днем ранее Ангелина Калинина выбила Симону Вальтерт, а 19 мая еще одна представительница Украины Юлия Стародубцева начнет выступление матчем против Анджелы Фита Болуды.
було враження, що ще занадто сира для WTA турнірів. Але у 2 і 3 сеті на
фоні не самої простої суперниці, яка, пам"ятаю, норм Даяну по корту
возила, показала, що все у неї є, все вона вміє. Як на мене, більш
перспективна,
ніж Подрєз - грає більш розкуто, більш впевнено. Удачі у наступному раунді. Послідкуємо...