Турнирная таблица АПЛ. Арсенал взял трофей, Борнмут вышел в еврокубки

Вечером 19 мая завершился предпоследний, 37-й тур Английской Премьер-лиги.

Чемпионская гонка между Арсеналом и Ман Сити завершена, и канониры стали чемпионами Англии в 14-й раз

Арсенал минимально переиграл Бернли (1:0), а Манчестер Сити потерял очки в матче против Борнмута (1:1).

Канониры стали недосягаемыми, поскольку опережают конкурента на 4 пункта за тур до конца.

Топ-10 АПЛ: Арсенал (82 очка), Ман Сити (78), Ман Юнайтед (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59), Борнмут (56), Брайтон (53), Челси, Брентфорд (52), Сандерленд (51).

Англию в следующем сезоне Лиги чемпионов будут представлять 5 клубов, но есть вариант, когда и 6-е место принесет путевку в ЛЧ.

Борнмут гарантировал себе еврокубки и может даже попасть в ЛЧ при двух возможных вариантах: либо если опередит Ливерпуль в последнем туре (это очень малореально из-за разницы мячей), либо же из-за ребаланса – если Астон Вилла выиграет финал Лиги Европы и займет 5-е место в АПЛ.

Тоттенхэм (38 очков) под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, продолжает борьбу с Вест Хэмом (36) за выживание.

АПЛ. 37-й тур

15.05. 22:00. Астон Вилла – Ливерпуль – 4:2

17.05. 14:30. Манчестер Юнайтед – Ноттингем – 3:2

17.05. 17:00. Лидс – Брайтон – 1:0

17.05. 17:00. Эвертон – Сандерленд – 1:3

17.05. 17:00. Вулверхэмптон – Фулхэм – 1:1

17.05. 17:00. Брентфорд – Кристал Пэлас – 2:2

17.05. 19:30. Ньюкасл – Вест Хэм – 3:1

18.05. 22:00. Арсенал – Бернли – 1:0

19.05. 21:30. Борнмут – Манчестер Сити – 1:1

19.05. 22:15. Челси – Тоттенхэм – 2:1

Турнирная таблица АПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 37 25 7 5 69 - 26 24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал 18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли 10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 82 2 Манчестер Сити 37 23 9 5 76 - 33 24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла 19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити 13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас 09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд 04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 78 3 Манчестер Юнайтед 37 19 11 7 66 - 50 24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед 17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест 09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед 03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 68 4 Астон Вилла 37 18 8 11 54 - 48 24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла 15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль 10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла 03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 62 5 Ливерпуль 37 17 8 12 62 - 52 24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд 15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль 09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси 03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 59 6 Борнмут 37 13 17 7 57 - 53 24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут 19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити 09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут 03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 56 7 Брайтон 37 14 11 12 52 - 43 24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед 17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон 09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 53 8 Челси 37 14 10 13 57 - 50 24.05.26 18:00 Сандерленд - Челси 19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм 09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси 04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 52 9 Брентфорд 37 14 10 13 54 - 51 24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд 17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас 09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 52 10 Сандерленд 37 13 12 12 40 - 47 24.05.26 18:00 Сандерленд - Челси 17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд 09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 51 11 Ньюкасл 37 14 7 16 53 - 53 24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл 17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм 10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 49 12 Эвертон 37 13 10 14 47 - 49 24.05.26 18:00 Тоттенхэм - Эвертон 17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд 10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон 04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 49 13 Фулхэм 37 14 7 16 45 - 51 24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл 17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм 09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 49 14 Лидс 37 11 14 12 49 - 53 24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс 17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон 11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 47 15 Кристал Пэлас 37 11 12 14 40 - 49 24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал 17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас 13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас 10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон 03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 45 16 Ноттингем Форест 37 11 10 16 47 - 50 24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут 17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест 10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл 04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 43 17 Тоттенхэм 37 9 11 17 47 - 57 24.05.26 18:00 Тоттенхэм - Эвертон 19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм 11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс 03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 38 18 Вест Хэм 37 9 9 19 43 - 65 24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс 17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм 10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 36 19 Бёрнли 37 4 9 24 37 - 74 24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон 18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли 10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 21 20 Вулверхэмптон 37 3 10 24 26 - 67 24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон 17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм 09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 19 Полная таблица

