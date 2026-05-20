  4. Турнирная таблица АПЛ. Арсенал взял трофей, Борнмут вышел в еврокубки
Англия
20 мая 2026, 01:15 | Обновлено 20 мая 2026, 01:20
Турнирная таблица АПЛ. Арсенал взял трофей, Борнмут вышел в еврокубки

Тоттенхэм и Вест Хэм в последнем туре заочно определят неудачника сезона

ФК Арсенал

Вечером 19 мая завершился предпоследний, 37-й тур Английской Премьер-лиги.

Чемпионская гонка между Арсеналом и Ман Сити завершена, и канониры стали чемпионами Англии в 14-й раз

Арсенал минимально переиграл Бернли (1:0), а Манчестер Сити потерял очки в матче против Борнмута (1:1).

Канониры стали недосягаемыми, поскольку опережают конкурента на 4 пункта за тур до конца.

Топ-10 АПЛ: Арсенал (82 очка), Ман Сити (78), Ман Юнайтед (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59), Борнмут (56), Брайтон (53), Челси, Брентфорд (52), Сандерленд (51).

Англию в следующем сезоне Лиги чемпионов будут представлять 5 клубов, но есть вариант, когда и 6-е место принесет путевку в ЛЧ.

Борнмут гарантировал себе еврокубки и может даже попасть в ЛЧ при двух возможных вариантах: либо если опередит Ливерпуль в последнем туре (это очень малореально из-за разницы мячей), либо же из-за ребаланса – если Астон Вилла выиграет финал Лиги Европы и займет 5-е место в АПЛ.

Тоттенхэм (38 очков) под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, продолжает борьбу с Вест Хэмом (36) за выживание.

АПЛ. 37-й тур

  • 15.05. 22:00. Астон Вилла – Ливерпуль – 4:2
  • 17.05. 14:30. Манчестер Юнайтед – Ноттингем – 3:2
  • 17.05. 17:00. Лидс – Брайтон – 1:0
  • 17.05. 17:00. Эвертон – Сандерленд – 1:3
  • 17.05. 17:00. Вулверхэмптон – Фулхэм – 1:1
  • 17.05. 17:00. Брентфорд – Кристал Пэлас – 2:2
  • 17.05. 19:30. Ньюкасл – Вест Хэм – 3:1
  • 18.05. 22:00. Арсенал – Бернли – 1:0
  • 19.05. 21:30. Борнмут – Манчестер Сити – 1:1
  • 19.05. 22:15. Челси – Тоттенхэм – 2:1

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 37 25 7 5 69 - 26 24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 82
2 Манчестер Сити 37 23 9 5 76 - 33 24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 78
3 Манчестер Юнайтед 37 19 11 7 66 - 50 24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 68
4 Астон Вилла 37 18 8 11 54 - 48 24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 62
5 Ливерпуль 37 17 8 12 62 - 52 24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 59
6 Борнмут 37 13 17 7 57 - 53 24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 56
7 Брайтон 37 14 11 12 52 - 43 24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 53
8 Челси 37 14 10 13 57 - 50 24.05.26 18:00 Сандерленд - Челси19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 52
9 Брентфорд 37 14 10 13 54 - 51 24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 52
10 Сандерленд 37 13 12 12 40 - 47 24.05.26 18:00 Сандерленд - Челси17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 51
11 Ньюкасл 37 14 7 16 53 - 53 24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 49
12 Эвертон 37 13 10 14 47 - 49 24.05.26 18:00 Тоттенхэм - Эвертон17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 49
13 Фулхэм 37 14 7 16 45 - 51 24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 49
14 Лидс 37 11 14 12 49 - 53 24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 47
15 Кристал Пэлас 37 11 12 14 40 - 49 24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 45
16 Ноттингем Форест 37 11 10 16 47 - 50 24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 43
17 Тоттенхэм 37 9 11 17 47 - 57 24.05.26 18:00 Тоттенхэм - Эвертон19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 38
18 Вест Хэм 37 9 9 19 43 - 65 24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 36
19 Бёрнли 37 4 9 24 37 - 74 24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 21
20 Вулверхэмптон 37 3 10 24 26 - 67 24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 19
