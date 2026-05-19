Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии

Лондонский Арсенал досрочно стал чемпионом Англии в сезоне 2025/26.

Вечером 19 мая состоялся ключевой поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.

На домашнем стадионе Виталити Борнмут и Манчестер Сити сыграли вничью (1:1), что уничтожило надежды горожан на титул.

Для хозяев поля гол на 39-й минуте забил Эли Крупи. Точным обводящим ударом в дальний угол он отправил мяч в ворота после чего сделал сальто. Эрлинг Холанд сравнял счет на 90+5 минуте (1:1), но этого оказалось недостаточно для горожан.

Команда Пепа Гвардиолы проиграла напряженную чемпионскую гонку с Арсеналом. Канониры стали недосягаемыми, поскольку опережают конкурента на 4 пункта за тур до конца. Это 14-й титул Арсенала в чемпионате Англии.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (82 очка), Ман Сити (78), Ман Юнайтед (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59), Борнмут (56).

Борнмут гарантировал себе еврокубки и даже попадет в Лигу чемпионов в двух возможных вариантах: либо если опередит Ливерпуль в последнем туре (это очень малореально из-за разницы мячей), либо же из-за ребаланса – если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и займет 5-е место в АПЛ.

Количество титулов в чемпионате Англии: Ливерпуль, Ман Юнайтед (по 20), Арсенал (14). Ман Сити (10), Эвертон (9), Астон Вилла (7), Сандерленд, Челси (по 6)

АПЛ. 37-й тур, 19 мая 2026

Борнмут – Манчестер Сити – 1:1

Гол: Эли Крупи, 39 – Эрлинг Холанд, 90+5

Борнмут: Петрович, Сміт (Кук, 90), Хилл, Сенеси, Трюффер, Скотт, Адамс, Райан (Брукс, 84), Крупи (Клюйверт, 76), Тавернье, Эванилсон (Унал, 89)

Манчестер Сити: Доннарумма, Нунеш, Хусанов, Гехи, O'Райлли, Родри, Семеньо (Савіньо, 56), Бернарду Сілва (Шерки, 56), Ковачич (Фоден, 56), Доку (Мармуш, 76), Холанд

Предупреждения: Адамс, 37, Хилл, 59, Клюйверт, 90+3, Трюффер, 90+6 – Родри, 90+3

