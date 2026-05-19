Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
У хозяев поля забил Эли Крупи, Эрлинг Холанд сравнял счет в конце игры
Лондонский Арсенал досрочно стал чемпионом Англии в сезоне 2025/26.
Вечером 19 мая состоялся ключевой поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.
На домашнем стадионе Виталити Борнмут и Манчестер Сити сыграли вничью (1:1), что уничтожило надежды горожан на титул.
Для хозяев поля гол на 39-й минуте забил Эли Крупи. Точным обводящим ударом в дальний угол он отправил мяч в ворота после чего сделал сальто. Эрлинг Холанд сравнял счет на 90+5 минуте (1:1), но этого оказалось недостаточно для горожан.
Команда Пепа Гвардиолы проиграла напряженную чемпионскую гонку с Арсеналом. Канониры стали недосягаемыми, поскольку опережают конкурента на 4 пункта за тур до конца. Это 14-й титул Арсенала в чемпионате Англии.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (82 очка), Ман Сити (78), Ман Юнайтед (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59), Борнмут (56).
Борнмут гарантировал себе еврокубки и даже попадет в Лигу чемпионов в двух возможных вариантах: либо если опередит Ливерпуль в последнем туре (это очень малореально из-за разницы мячей), либо же из-за ребаланса – если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и займет 5-е место в АПЛ.
Количество титулов в чемпионате Англии: Ливерпуль, Ман Юнайтед (по 20), Арсенал (14). Ман Сити (10), Эвертон (9), Астон Вилла (7), Сандерленд, Челси (по 6)
АПЛ. 37-й тур, 19 мая 2026
Борнмут – Манчестер Сити – 1:1
Гол: Эли Крупи, 39 – Эрлинг Холанд, 90+5
Борнмут: Петрович, Сміт (Кук, 90), Хилл, Сенеси, Трюффер, Скотт, Адамс, Райан (Брукс, 84), Крупи (Клюйверт, 76), Тавернье, Эванилсон (Унал, 89)
Манчестер Сити: Доннарумма, Нунеш, Хусанов, Гехи, O'Райлли, Родри, Семеньо (Савіньо, 56), Бернарду Сілва (Шерки, 56), Ковачич (Фоден, 56), Доку (Мармуш, 76), Холанд
Предупреждения: Адамс, 37, Хилл, 59, Клюйверт, 90+3, Трюффер, 90+6 – Родри, 90+3
Ждем еще Победу в ЛЧ!!!
Ще б до купи ЛЧ виграти в цьому сезоні і взагалі було б чудово.
стечение обстоятельств подарило Арсеналу чемпионство. В частности в этом матче Сити был явно истощенным после доигрывания пропущенного матча. Имея такой состав Пеп должен был более активно проводить ротацию.
Просто безмежна повага.
Також велика їм подяка за те, що тепер Арсенал може випустити проти Кристал Пелас другий склад і поберегти основу на фінал ЛЧ.
А взагалі в наступні сезони нас справді очікує домінування Арсенала. Ман Сіті з Марескою вже не буде чемпіонським клубом. У Челсі криза, в Ліверпуля теж не все гладко. Вангую, що наступного сезону Ман Юнайтед буде в топ-4, але для чемпіонства їм бракує стабільності.
А от Арсенал, якщо ще підсилиться, і якщо залікують травми травмовані (в першу чергу Меріно),то цілком буде гегемонити наступні кілька років.
С праздником всех-всех, кому надоела 8-летняя дуополия мс/ливера и кто рад быть свидетелем нового триумфатора АПЛ.
И мистер Артета заслужил, и руководство Арсенала за свое терпение и веру в него!🎉🥳