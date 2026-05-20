19 мая в 21:30 состоялся поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут принимал Манчестер Сити на домашнем стадионе Виталити, игра закончилась вничью (1:1).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Для хозяев поля гол на 39-й минуте забил Эли Крупи, а Эрлинг Холанд сравнял счет на 90+5 минуте.

Команда Пепа Гвардиолы проиграла напряженную чемпионскую гонку с Арсеналом.

АПЛ. 37-й тур, 19 мая 2026

Борнмут – Манчестер Сити – 1:1

Гол: Эли Крупи, 39 – Эрлинг Холанд, 90+5

Видео голов и обзор матча