Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Борнмут – Манчестер Сити – 1:1. Праздник для Арсенала. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Борнмут
19.05.2026 21:30 – FT 1 : 1
Манчестер Сити
Англия
20 мая 2026, 00:23 | Обновлено 20 мая 2026, 01:02
Борнмут – Манчестер Сити – 1:1. Праздник для Арсенала. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 37-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая в 21:30 состоялся поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут принимал Манчестер Сити на домашнем стадионе Виталити, игра закончилась вничью (1:1).

Для хозяев поля гол на 39-й минуте забил Эли Крупи, а Эрлинг Холанд сравнял счет на 90+5 минуте.

Команда Пепа Гвардиолы проиграла напряженную чемпионскую гонку с Арсеналом.

АПЛ. 37-й тур, 19 мая 2026

Борнмут – Манчестер Сити – 1:1

Гол: Эли Крупи, 39 – Эрлинг Холанд, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Эли Крупи (Борнмут), асcист Адриен Трюффер.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
