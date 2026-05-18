  Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
18 мая 2026, 16:20 | Обновлено 18 мая 2026, 16:31
Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Во вторник, 19 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Для команды Андони Ираолы, дорабатывающей в ней последний месяц, сезон проходит действительно очень удачно. За 36 поединков Премьер-лиги «вишням» удалось добыть в борьбе 55 зачетных пунктов, которые пока позволяют им находиться на 6-й позиции общего зачета.
У коллектива есть еще шансы на квалификацию в Лигу чемпионов — расстояние от 5-го места составляет всего 4 очка за 2 игры до завершения соревнований. Хотя, если «Астон Вилла» займет 5-е место и выиграет Лигу Европы, то даже 6-я позиция позволит сыграть в самом уставном еврокубке.

В Кубке Англии «Борнмут» вылетел еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Ньюкаслу» в серии пенальти после ничьей 3:3 по итогам 120-ти минут.

«Городяне» также не отстают – после 36 матчей чемпионата Англии на балансе команды есть уже 77 очков, благодаря которым она находится на 2-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от «Арсенала», возглавляющего зачет, на данный момент составляет 2 балла. В Кубке Англии и Кубке лиги «Манчестер Сити» уже торжествовали, одолев в финалах «Челси» и «Арсенал» соответственно.

Однако на международной арене англичане не поразили – Лигу чемпионов клуб покинул еще на стадии 1/8 финала после поражения против «Реала» с общим счетом 1:5.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Манчестер Сити». На балансе команды 4 победы, а еще 1 победы удалось одержать «Борнмуту».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Борнмута» продолжается уже 16 поединков Премьер-лиги подряд.
  • «Манчестер Сити» победил в 9/10 последних играх.
  • «Манчестер Сити» забил 75 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: победа «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.76 по линии БК betking.

