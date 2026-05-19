Англия
19 мая 2026, 22:14 | Обновлено 19 мая 2026, 22:17
ВИДЕО. Супергол Борнмута в ворота Ман Сити приблизил Арсенал к титулу

Эли Крупи открыл счет для хозяев поля на 39-й минуте

19 мая в 21:30 проходит поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут принимает Манчестер Сити на домашнем стадионе Виталити.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Супергол Борнмута в ворота Ман Сити приблизил Арсенал к титулу.

Эли Крупи точным обводящим ударом в дальний угол открыл счет для хозяев поля на 39-й минуте (1:0).

Команда Пепа Гвардиолы ведет напряженную чемпионскую гонку с Арсеналом. В случае поражения горожан или ничьей канониры станут чемпионами уже в этот вечер.

ГОЛ! 1:0. Эли Крупи, 39 мин

Николай Степанов
