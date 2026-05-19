ВИДЕО. Супергол Борнмута в ворота Ман Сити приблизил Арсенал к титулу

19 мая в 21:30 проходит поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут принимает Манчестер Сити на домашнем стадионе Виталити.

Супергол Борнмута в ворота Ман Сити приблизил Арсенал к титулу.

Эли Крупи точным обводящим ударом в дальний угол открыл счет для хозяев поля на 39-й минуте (1:0).

Команда Пепа Гвардиолы ведет напряженную чемпионскую гонку с Арсеналом. В случае поражения горожан или ничьей канониры станут чемпионами уже в этот вечер.

