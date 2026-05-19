Названы стартовые составы Борнмута и Ман Сити на ключевой матч тура АПЛ

Названы стартовые составы на поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.

19 мая в 21:30 Борнмут будет принимать Манчестер Сити на стадионе Виталити.

Подопечным Пепа Гвардиолы нужно взять три очка, чтобы продолжить чемпионскую гонку с Арсеналом.

Канониры опережают конкурента на 5 пунктов, но у горожан есть игра в запасе.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (82 очка), Ман Сити (77), Ман Юнайтед (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59).

Стартовые составы Борнмута и Ман Сити на ключевой матч тура АПЛ

Ман Сити: Доннарумма, Нунеш, Хусанов, Гехи, О'Райли, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Семеньо, Доку, Холанд

Борнмут: Петрович, Трюфферт, Сенеси, Скотт, Эванилсон, Адамс, Смит, Тавернье, Крупи, Хилл, Райан

