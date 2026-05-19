Названы стартовые составы Борнмута и Ман Сити на ключевой матч тура АПЛ
19 мая в 21:30 состоится поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги
Названы стартовые составы на поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.
19 мая в 21:30 Борнмут будет принимать Манчестер Сити на стадионе Виталити.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Подопечным Пепа Гвардиолы нужно взять три очка, чтобы продолжить чемпионскую гонку с Арсеналом.
Канониры опережают конкурента на 5 пунктов, но у горожан есть игра в запасе.
Топ-5 АПЛ: Арсенал (82 очка), Ман Сити (77), Ман Юнайтед (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59).
Стартовые составы Борнмута и Ман Сити на ключевой матч тура АПЛ
Ман Сити: Доннарумма, Нунеш, Хусанов, Гехи, О'Райли, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Семеньо, Доку, Холанд
Борнмут: Петрович, Трюфферт, Сенеси, Скотт, Эванилсон, Адамс, Смит, Тавернье, Крупи, Хилл, Райан
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шахтер ранее досрочно стал чемпионом, а Динамо сохраняет шансы на бронзу
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии