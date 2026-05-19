Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы стартовые составы Борнмута и Ман Сити на ключевой матч тура АПЛ
Англия
19 мая 2026, 20:37 | Обновлено 19 мая 2026, 20:48
239
0

Названы стартовые составы Борнмута и Ман Сити на ключевой матч тура АПЛ

19 мая в 21:30 состоится поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги

19 мая 2026, 20:37 | Обновлено 19 мая 2026, 20:48
239
0
Названы стартовые составы Борнмута и Ман Сити на ключевой матч тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Названы стартовые составы на поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.

19 мая в 21:30 Борнмут будет принимать Манчестер Сити на стадионе Виталити.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Подопечным Пепа Гвардиолы нужно взять три очка, чтобы продолжить чемпионскую гонку с Арсеналом.

Канониры опережают конкурента на 5 пунктов, но у горожан есть игра в запасе.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (82 очка), Ман Сити (77), Ман Юнайтед (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59).

Стартовые составы Борнмута и Ман Сити на ключевой матч тура АПЛ

Ман Сити: Доннарумма, Нунеш, Хусанов, Гехи, О'Райли, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Семеньо, Доку, Холанд

Борнмут: Петрович, Трюфферт, Сенеси, Скотт, Эванилсон, Адамс, Смит, Тавернье, Крупи, Хилл, Райан

Инфографика

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Борнмут – Манчестер Сити
Деклан РАЙС: «Этот клуб заслуживает действительно хороших вещей»
Трубин считает, что ещё не готов к переходу в АПЛ
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут Борнмут - Манчестер Сити стартовые составы Эрлинг Холанд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Футбол | 19 мая 2026, 06:23 44
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро

Шахтер ранее досрочно стал чемпионом, а Динамо сохраняет шансы на бронзу

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 19 мая 2026, 05:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Футбол | 19.05.2026, 08:42
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
Футбол | 19.05.2026, 16:15
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре продлил контракт с Шахтером
Футбол | 19.05.2026, 18:51
ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре продлил контракт с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре продлил контракт с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 86
Футбол
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
17.05.2026, 19:59
Хоккей
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 6
Футбол
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
18.05.2026, 20:12 6
Бокс
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 07:33 1
Футбол
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
18.05.2026, 01:44 4
Футбол
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем